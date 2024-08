- L'expert en dopage exprime sa forte désapprobation du verdict de non-culpabilité de Sinner.

Expert en dopage Fritz Sörgel a des problèmes avec la participation potentielle du numéro 1 mondial de tennis Jannik Sinner à l'US Open à venir à New York, malgré son acquittement récent après deux tests de dopage positifs. Il estime que l'USADA, dirigée par Travis Tygart, devrait intervenir et empêcher la participation de Sinner, comme il l'a exprimé lors d'une interview à Sky.

Sörgel exhorte également l'Agence italienne anti-dopage à prendre des mesures rapides, en imposant initialement une suspension indéfinie, qui serait ensuite transmise au Tribunal arbitral du sport (TAS). "En attendant, Sinner devrait être suspendu", insiste le professeur de pharmacologie. Bien qu'une suspension de deux à quatre ans soit théoriquement possible, son application serait "délicate". Pour Sörgel, la situation "sent" définitivement mauvais. "Ça sent mauvais à des kilomètres", a-t-il déclaré au portail "Sport1".

Sinner a été testé positif à la stéroïde anabolique interdite Clostebol en mars, comme l'a annoncé l'Agence internationale de l'intégrité du tennis (ITIA) mardi. Malgré les résultats positifs, Sinner n'est pas suspendu, car un tribunal indépendant du corps de résolution des litiges sportif Sports Resolutions a jugé que Sinner utilisait involontairement la stéroïde par l'intermédiaire d'un physiothérapeute.

Sörgel suspecte un dopage intentionnel

"Cette explication est difficile à avaler. Il est indiqué sur l'étiquette qu'un test de dopage donnerait un résultat positif. La substance doit avoir été utilisée pendant une période prolongée pour produire de telles valeurs. Quelques jours ne suffisent pas", a argumenté Sörgel sur Sky. Il suspecte un dopage intentionnel.

La stéroïde anabolique est appliquée sur la peau pour favoriser la guérison. "C'est parfait, car en doses faibles, elle est absorbée par la peau et va directement au site de l'inflammation ou de la blessure. L'athlète se remet alors plus rapidement. Et si cela est fait pendant plusieurs semaines, c'est simplement du dopage", a expliqué Sörgel. Les sprays et crèmes à base de Clostebol ne sont pas autorisés en Allemagne.

Si l'Agence mondiale antidopage (AMA) ne intervient pas dans de tels scénarios ou si le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne rend pas de jugements clairs, et que des acquittements suivent des cas similaires en raison d'arguments similaires, "alors ce sera toujours la même chose. Maintenant, il faut tracer une ligne", a insisté Sörgel sur Sport1.

