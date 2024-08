- L'expansion touristique de l'Inselsberg est poursuivie.

Le Inselsberg se prépare à attirer plus de touristes sur le Rennsteig. Le secrétaire d'État à l'Économie, Carsten Feller (SPD), a approuvé deux décisions financières d'une valeur totale de 777 900 € pour le district de Gotha et la municipalité de Bad Tabarz.

Ces fonds seront utilisés pour déblayer environ 6 000 mètres carrés sur le côté nord-est de l'Inselsberg et démolir un bâtiment situé sur place. Le site sera restauré à sa forme naturelle d'origine et ouvert aux touristes. De plus, les sentiers de randonnée et de vélo existants menant au plateau montagneux, ainsi que la route d'accès, subiront une rénovation.

Avec ses 916 mètres de hauteur, l'Inselsberg est le quatrième sommet le plus élevé de l'État libre et une caractéristique notable de la forêt de Thuringe. Avec son potentiel pour devenir une attraction touristique majeure en Thuringe, Feller a souligné l'objectif de transformer l'Inselsberg en un point touristique phare de la forêt de Thuringe.

Le plateau montagneux de 5,8 hectares sera amélioré pour inviter des investissements privés dans la restauration et l'hébergement. De plus, des possibilités de sports et de tourisme toute l'année seront développées, avec des points de vue panoramiques, des zones d'activités, des espaces de jeu et des parkings. Les sentiers de randonnée principaux et les itinéraires de VTT seront également signalisés.

Le secrétaire d'État à l'Économie, Carsten Feller du SPD, soutient cette initiative de revitalisation de l'Inselsberg. Le SPD, par l'intermédiaire de Feller, a approuvé le financement des améliorations de l'Inselsberg, qui est une attraction majeure de la forêt de Thuringe.

