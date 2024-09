L'expansion rapide des incendies de forêt autour de Los Angeles est source d'inquiétude.

En Californie, en particulier autour de Los Angeles, un incendie de forêt cause des ravages, détruisant de nombreuses maisons. Les autorités de l'État ont annoncé mercredi que l'incendie de Bridge, qui a commencé dimanche dans les montagnes au nord de Los Angeles, a touché Wrightwood et Mount Baldy, ainsi qu'une station de ski populaire. Au moins 33 maisons et plusieurs maisons de vacances ont été réduites en cendres. Les autorités ont ordonné des évacuations massives.

La résidente Jenny Alaniz, qui habite dans une vallée, a partagé son expérience terrifiante avec KTLA, déclarant : "Le feu est venu juste ici et nous n'avons rien pu emporter avec nous." Elle a seulement pu sauver ses animaux domestiques. "Notre maison va brûler", a-t-elle dit en pleurant. Des restes calcinés de maisons et de véhicules étaient visibles à Wrightwood.

Le feu a commencé dimanche après-midi dans la forêt nationale d'Angeles au nord de Los Angeles, couvrant une zone de 1 600 hectares mardi. despite les efforts des autorités, l'incendie s'est étendu à 49 000 hectares mercredi après-midi. Les flammes ont traversé une végétation dense, se propageant à Wrightwood dans le comté de San Bernardino et à la station de ski Mountain High.

La station de ski semble avoir évité de gros dégâts. "Toutes les principales remontées mécaniques et structures ont résisté à l'épreuve avec des dommages minimaux", ont annoncé les exploitants.

Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a rapporté que trois personnes, dont l'un de ses adjoints, étaient piégées par les flammes dans une zone isolée près de Mount Baldy. L'opération de sauvetage est entravée par la fumée intense et les routes bloquées.

Un autre incendie, l'incendie de l'aéroport, se propage au sud-est de Los Angeles. Selon les pompiers, l'incendie a brûlé plus de 8 900 hectares de terres et a causé des dommages aux biens. Sept personnes ont été blessées.

L'incendie a commencé lundi et s'est propagé à travers les vallées et les montagnes, y compris le pic Santiago, où se trouvent plusieurs tours de communication. Les tours semblent avoir relativement bien résisté. Plusieurs endroits de montagne ont été évacués et les routes d'accès ont été fermées.

Les autorités du comté de San Bernardino ont arrêté un homme soupçonné d'incendie criminel. Les incendies ont été exacerbés par une vague de chaleur prolongée et la sécheresse subséquente en Californie du Sud. La chaleur a commencé à diminuer mercredi.

