L'expansion du secteur de l'IA est trois fois plus rapide que celle du secteur général de l'informatique.

Le marché mondial de l'IA est en plein essor et semble suivre une trajectoire inarrêtable. Les analystes prévoient que les revenus mondiaux de cette technologie dépasseront la barre du trillion de dollars d'ici 2028.

Selon une étude menée par la société de conseil Sopra Steria, le marché était valorisé à 540 milliards de dollars l'an dernier. Avec un taux de croissance annuel de 19%, le secteur de l'IA croît trois fois plus rapidement que le secteur de la technologie de l'information dans son ensemble. Les plus grandes perspectives sont perçues dans les domaines de "l'IA pour les humains" et "l'IA pour le logiciel".

Les experts prévoient une multiplication par trois du marché pour ces deux segments d'ici 2028. Le premier fait référence à des outils IA tels que Microsoft Copilot et ChatGPT d'OpenAI. "Ce domaine connaît une croissance significative dans les secteurs de la finance, de la santé, du commerce électronique et des médias", affirment-ils.

ChatGPT, le chatbot qui a déclenché la fièvre de l'IA il y a plus d'un an, est un exemple parfait de ces outils IA. Ces programmes sont alimentés par de vastes ensembles de données et ont la capacité de générer un texte similaire à celui d'un être humain, de coder un logiciel et de condenser des informations. Ils fonctionnent sur le principe d'estimation de la continuation de la phrase mot à mot.

L'IA pour le logiciel aide les développeurs de logiciels dans leurs tâches. Les avancées dans les outils conviviaux qui peuvent aider les débutants à créer des logiciels complexes gagnent du terrain dans ce segment. L'IA pour les processus est prévue comme étant le secteur le plus influent en 2028, avec une valeur estimée à environ 390 milliards de dollars, selon le rapport. L'automatisation des processus commerciaux est au cœur de ce segment.

Outre ces applications, ces programmes peuvent également être utilisés pour identifier les anomalies et reconnaître la fraude. Le secteur de "l'IA pour les machines", prévu pour atteindre 330 milliards de dollars, se concentre sur l'intégration des usines industrielles et l'interprétation des vastes quantités de données que produisent ces machines.

