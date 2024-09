- L'expansion du pôle technologique de Schwerin/Wismar est en cours.

Le Hub Tech et Affaires de Schwerin offre une plateforme aux jeunes entreprises pour donner vie à leurs concepts d'affaires et fournit une assistance opérationnelle pour leur lancement. Le bâtiment situé dans la partie sud du cœur de la capitale régionale offre des conditions optimales pour les startups innovantes, selon la ministre-présidente Manuela Schwesig (SPD) lors de l'inauguration d'un autre bâtiment. Les entrepreneurs peuvent s'attendre à des conditions idéales pour les entreprises à la fois productives et créatives.

Selon les chiffres du ministère de l'Économie, environ 4 000 mètres carrés d'espace sont disponibles à la location dans le nouveau bâtiment 7, dont la moitié est réservée à l'utilisation de production. De plus, il y a des espaces de bureau et de laboratoire flexibles qui peuvent être personnalisés en fonction des besoins et de la croissance de l'entreprise. Le financement total de ce projet est estimé à environ 23 millions d'euros, avec l'État fournissant environ 17 millions d'euros du Fonds d'amélioration de la structure économique régionale.

Fondé en 1990, le Hub Tech et Affaires (HTA) dispose désormais de sites à Schwerin, Wismar et Malchow. Selon les données disponibles, plus de 100 entreprises y sont actuellement hébergées, notamment la société Airsense Analytics GmbH, un fabricant renommé de dispositifs de mesure chimiques-analytiques utilisés pour détecter les gaz dangereux et les explosifs.

Schwesig a souligné que renforcer la puissance économique de l'État est l'objectif principal de son administration. Au cours de la première moitié de la législature, 166 nouveaux établissements et extensions d'entreprise ont été soutenus avec 79 millions d'euros, ce qui a généré 420 millions d'euros d'investissements. La poursuite de l'innovation, également dans les neuf hubs technologiques répartis dans l'État, aide les entreprises à développer de nouveaux produits et à mettre en œuvre de nouvelles méthodes de production. Cependant, l'opposition estime que le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est en retard sur le classement de la force économique par rapport aux autres États et n'a pas encore réussi à attirer des investissements significatifs.

Le nouveau bâtiment 7 au sein du Hub Tech et Affaires offre aux entreprises un espace de production lourd de 4 000 mètres carrés. despite the opposition's concerns, Minister President Schwesig remains committed to fostering innovation, aiming to bridge the gap in economic strength by attracting heavier industries and investments to Mecklenburg-Vorpommern.

