- L'expansion de Stada Pharmaceutical se poursuit, mais le taux d'augmentation des ventes diminue.

Stada enregistre une croissance spectaculaire grâce aux génériques et aux médicaments spécialisés

Le fabricant de produits pharmaceutiques Stada a enregistré une croissance spectaculaire grâce aux ventes de médicaments génériques et spécialisés. Selon leur communiqué en provenance de Bad Vilbel, l'entreprise a enregistré une augmentation de 9 % de ses ventes année après année au premier semestre, atteignant environ 2 milliards d'euros. Parallèlement, le bénéfice opérationnel ajusté (EBITDA) a augmenté de 11 % pour atteindre 463,5 millions d'euros. Le PDG Peter Goldschmidt a attribué cette croissance à un dépassement des moyennes du marché. Le bénéfice net de Stada pour le premier semestre a augmenté de 15 % pour atteindre 186 millions d'euros par rapport à l'année précédente.

Connue pour son remède contre le rhume Grippostad et son produit de soins solaires Ladival, les ventes de génériques et de médicaments spécialisés de Stada ont augmenté de chiffres à deux chiffres, en partie grâce à l'arrivée de nouvelles marques. Cependant, les ventes de médicaments en vente libre ont augmenté plus modestement de 3 %, que Stada a attribué à une saison de grippe et de rhume peu active, entraînant une demande réduite pour plusieurs de leurs propres marques.

Les résultats du premier semestre ont été établis hors de l'activité russe, que ses propriétaires, les fonds d'investissement privés Bain Capital et Cinven, ont décidé de filialiser. Cette décision fait partie de leurs plans pour vendre ou introduire Stada en bourse. Contribuant previously à plus de 15 % des ventes, l'activité russe était considérée comme un obstacle considérable. Malgré le conflit en Ukraine, Stada a refusé d'abandonner la Russie, soulignant l'importance de fournir des fournitures médicales à la population locale.

Les discussions sur une éventuelle vente d'un milliard de dollars ou une IPO de Stada, qui emploie environ 11 500 personnes, ont été retardées plus longtemps que prévu. Bain Capital et Cinven sont toujours en négociations avec des acheteurs potentiels, allant de fonds d'investissement privés à des entreprises pharmaceutiques. Parallèlement à ces négociations, les préparatifs pour une IPO sont également en cours.

La croissance du chiffre d'affaires de Stada est principalement attribuable aux ventes de produits médicaux Stada, qui comprennent à la fois des médicaments génériques et spécialisés. Despite a modest 3 % increase in over-the-counter medication sales, it was the strong performance of Stada medicinal products that drove the overall growth.

Lire aussi: