L'expansion de l'infrastructure hydrogène à Bad Lauchstädt se poursuit.

Suite à l'installation de composants neufs, l'infrastructure d'hydrogène à Bad Lauchstädt, dans le Saalekreis, a connu une extension. Selon la responsable de projet Cornelia Müller-Pagel, "Nous avons atteint une étape importante avec l'installation de ce nouveau raccord pour le branchement au réseau de notre premier client hydrogène dans le parc énergétique de Bad Lauchstädt." Le but du trader de gaz de Leipzig VNG est de relier la raffinerie TotalEnergies Mitteldeutschland située dans le parc chimique de Leuna au réseau d'hydrogène, assurant ainsi une alimentation continue en hydrogène.

L'hydrogène destiné à être transporté via le réseau est produit à environ 25 kilomètres de la raffinerie. Le raccord nouvellement installé, pesant environ six tonnes, a été placé dans la fosse d'excavation à l'aide d'une grue spécialisée avant d'être soudé à la conduite existante. Outre cela, pour intégrer pleinement la raffinerie, des tâches supplémentaires telles que des forages et la mise en place d'un système de surveillance et de commande sont nécessaires, comme rapporté.

L'extension de l'infrastructure d'hydrogène à Bad Lauchstädt a le potentiel de fournir une source importante d'énergie renouvelable. Avec le raccordement de la raffinerie TotalEnergies, nous pouvons nous attendre à une alimentation régulière en hydrogène pour diverses applications énergétiques intensives.

