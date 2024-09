- L'expansion de l'araignée Nosferatu à l'échelle nationale: évaluer son danger potentiel

Introduit aux États-Unis en 2005, l'araignée Nosferatu s'est depuis largement répandue dans le pays. Originaire de la région méditerranéenne, ce petit animal rampant présente des caractéristiques uniques.

Cette araignée prospère dans la chaleur et peut souvent être trouvée à l'intérieur des bâtiments. Selon l'Union allemande pour la nature et la biodiversité (NABU), l'araignée Nosferatu (Zoropsis spinimana) est maintenant presque partout en Allemagne. Mesurant presque deux centimètres de long et ayant une envergure de pattes allant jusqu'à six centimètres, c'est l'une des plus grandes araignées du pays.

L'araignée Nosferatu peut mordre, mais le fait rarement

L'araignée est également l'une des rares araignées en Allemagne qui peut potentiellement mordre les humains, selon NABU. Cependant, son venin ne représente aucun danger pour les humains et sa morsure ne fait généralement pas plus mal qu'une piqûre de guêpe. Elle mord rarement, généralement seulement lorsqu'elle est provoquée.

Découverte pour la première fois en Allemagne en 2005, en Bade-Wurtemberg, l'araignée Nosferatu n'est plus rare. Rien qu'en automne 2022, plus de 25 000 nouveaux signalements ont été rapportés sur la plateforme NABU-naturgucker.de, portant le total à environ 35 000 rapports de plus de 20 000 personnes.

L'araignée, appartenant à la famille des araignées chasseuses, est de plus en plus trouvée à l'extérieur, dans les parcs ou les jardins. Les températures plus élevées des dernières étés en Bade-Wurtemberg sont probablement à l'origine de sa propagation, selon Hubert Höfer du Musée d'histoire naturelle de Karlsruhe. L'araignée est particulièrement abondante dans cette région le long de la vallée du Rhin.

NABU note que l'araignée Nosferatu peut adhérer à des surfaces de verre verticales grâce à des poils spécialisés. Bien qu'elle appartienne à l'ordre des araignées tisserandes, elle ne tisse pas de toiles, préférant chasser sa proie.

Le nom de l'araignée vient de sa ressemblance physique avec le vampire Nosferatu du film muet de 1922.

Si vous rencontrez une araignée Nosferatu chez vous, Höfer conseille de rester calme : "Nous avons des araignées dans toutes nos maisons et appartements". Si elle vous dérange, vous pouvez simplement la libérer à l'extérieur.

L'araignée Nosferatu, bien qu'elle soit l'une des rares araignées en Allemagne qui peut potentiellement mordre les humains, ne représente aucun danger pour les humains en raison de son venin inoffensif. D'autres régions en dehors de l'Allemagne ont également commencé à signaler la présence de cette araignée particulière, probablement influencées par l'interconnexion croissante à l'échelle mondiale.

