- L'expansion de l'agriculture biologique signifie moins de bétail, en particulier de porcs et de bovins.

évolution de l'agriculture en Saxe-Anhalt a connu un virage au cours de la dernière décennie. Selon l'Office statistique d'État et le ministre de l'Agriculture Sven Schulze (CDU), il y a eu une forte poussée vers l'agriculture biologique. Les données de l'Enquête sur la structure agricole montrent une baisse significative du nombre de moutons, de bovins et de porcs en Saxe-Anhalt au cours de la dernière décennie.

Michael Reichelt, président de l'Office statistique d'État, a commenté : "L'agriculture en Saxe-Anhalt est en train de se transformer en raison de l'augmentation de la préoccupation pour la préservation de l'écosystème et de l'avancement des technologies."

Cependant, elle n'a pas perdu son importance économique. En 2022, l'agriculture en Saxe-Anhalt a créé environ 20 800 emplois, selon les statistiques officielles. L'agriculture a contribué presque à 1,9 milliard d'euros à la valeur ajoutée brute de l'État, soit environ 2,6 % de la valeur ajoutée brute totale de la région. Seule la Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a un pourcentage plus élevé, soit 3,7 %.

Tendance de l'agriculture biologique

En 2023, environ 600 exploitations agricoles ont adopté l'agriculture biologique. Depuis 2013, où il y avait 342 exploitations de ce type, ce nombre a presque doublé. De même, la superficie dédiée à l'agriculture biologique a doublé, selon l'office d'État. Au total, l'agriculture biologique couvre environ 10 % de la superficie agricole totale.

La population de bovins a diminué de 19,5 % (268 200 animaux en 2023) au cours de la dernière décennie. Le nombre de porcs a diminué de plus de 27 % (895 000) et le nombre de moutons a diminué de 29,5 % (62 500). Cependant, le nombre de poulets a augmenté de plus de 51 %, atteignant presque 13 millions en 2023, à l'encontre de la tendance nationale. Même dans l'élevage d'animaux, la tendance vers l'agriculture biologique est clairement visible.

