- L'expansion de la piscine intérieure à Koblenz contribue de façon significative à la disponibilité à l'échelle nationale

Après plusieurs années de construction, une piscine intérieure de pointe nommée Le Hub Aqua va être inaugurée ce week-end à Coblence. Selon l'annonce de Laura Bell des services municipaux de Coblence, cette installation accueillera environ 500 invités dès dimanche.

La technologie de pointe sera utilisée dans le nouveau complexe de natation pour assurer la sécurité des nageurs. Les employés porteront des montres connectées qui les alerteront en cas d'activité inhabituelle dans l'eau détectée par l'IA. Selon Bell, cette technologie est destinée à compléter, et non à remplacer, le personnel humain.

Le Hub Aqua vise à répondre aux besoins d'une large variété de visiteurs avec des saunas et des zones de natation. Selon leur site web, "Le Hub Aqua Coblence n'est pas seulement un lieu de détente, mais aussi d'activité physique et de divertissement en famille". Des cours de natation seront également proposés aux écoles et clubs à des horaires désignés, comme l'a confirmé Bell.

Expert : L'importance des occasions de nager

Lutz Thieme, professeur de gestion du sport à l'Université de Coblence, souligne l'importance des occasions de nager pour les élèves. "Si nous n'enseignons pas la natation à l'école, nous créons une division sociale, car la participation complète n'est plus garantie."

Celles et ceux qui ne savent pas nager sont exclus de toutes les activités aquatiques, explique Thieme. "La natation n'est pas seulement une activité de loisir ; c'est un savoir-vivre qui ouvre des portes dans la vie quotidienne."

Le manque de données sur les piscines dans l'État

Cependant, l'accès aux piscines est-il universel ? Le ministère de l'Intérieur ne dispose pas d'une base de données complète des piscines en Rhénanie-Palatinat, car elles relèvent de la compétence municipale. "C'est surprenant, mais nous n'avons pas une idée claire du nombre de piscines que nous avons en Allemagne", dit Thieme. "Il y a eu une enquête en 2000, mais pas de mises à jour significatives jusqu'au projet Bathing Life."

Le projet Bathing Life, dirigé par Thieme, collecte et categorise les installations de natation et de baignade en Allemagne. Pour la Rhénanie-Palatinat, la base de données révèle 303 piscines, y compris les piscines intérieures, les piscines de loisirs, les piscines scolaires, les spots de baignade naturels et les installations spécialisées.

"Il n'y a pas de preuve empirique d'une 'crise de baignade'", dit Thieme. "La question est aussi de savoir si le nombre de piscines est un indicateur précis de l'approvisionnement adéquat." Dans de nombreux endroits, la construction d'une nouvelle piscine a entraîné la fermeture des anciennes. "Il s'agit de la surface d'eau disponible ; combien est accessible à la population, aux clubs et aux écoles ? Et comment cette surface est-elle répartie dans le pays ?" explique Thieme.

La tendance de l'approvisionnement de base

Le Hub Aqua à Coblence est un remplacement pour une piscine municipale démolie précédemment. "La vieille piscine municipale a été démolie en 2015", dit Bell. "La planification de la nouvelle piscine intérieure a commencé en 2016." Le nouveau complexe comprend sept piscines, y compris une piscine de natation, une piscine de plongeon, une piscine pour enfants et une piscine extérieure. Il abrite également six saunas avec des températures allant de 40 à 100 degrés Celsius.

