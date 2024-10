L'exode des jeunes d'Allemagne de l'Est persiste

Le flux de jeunes individus des régions de l'est de l'Allemagne se poursuit. Une fois de plus, en 2023, les chiffres ont révélé un exode plus important d'individus âgés de 18 à 29 ans se dirigeant vers l'ouest plutôt que dans l'autre sens - un chiffre net de 7 100, comme l'a annoncé l'Office fédéral de la statistique lors de la Journée de l'unité allemande (le 3 octobre), à l'exception des statistiques de Berlin.

Cette tendance à constater davantage de jeunes gens partant vers l'ouest, amorcée en 1991, s'est poursuivie l'an dernier. Cette migration est principalement attribuée à l'attrait des opportunités d'éducation et de développement professionnel. Depuis 1991, les statistiques indiquent qu'un total de 727 000 individus âgés de 18 à 29 ans ont quitté les régions de l'est pour se rendre à l'ouest.

Les habitants des régions de l'est de l'Allemagne continuent de migrer vers l'ouest, la tendance ne montrant aucun signe de ralentissement. En difficulté pour trouver des opportunités d'éducation et de croissance professionnelle suffisantes dans leurs régions natales, de nombreux individus trouvent ces perspectives plus attrayantes dans les parties occidentales de l'Allemagne.

Lire aussi: