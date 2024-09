Table des matières

- L'existence potentielle d'un hiver précoce pourrait être imminente en raison de La Niña.

Alors que l'Organisation météorologique mondiale (OMM) anticipe un refroidissement mondial en raison du phénomène météorologique connu sous le nom de "La Niña" (signifiant "la fille" en espagnol) dans les mois à venir, les températures ont principalement diminué dans l'hémisphère opposé, plus précisément dans l'est de l'océan Pacifique près de l'Amérique du Sud. Récemment, l'OMM a annoncé que l'est du Pacifique avait légèrement refroidi en surface pendant l'été et pourrait passer en phase "La Niña" à l'automne. During "La Niña" years, global temperatures generally tend to drop.

However, the WMO clarifies that all other oceans remain warmer than usual at the surface at this time, so there is no expectation of unusually low temperatures on the continents except for regions like the eastern Pacific or the southwestern coast of North America. It is also unclear how much of the cooling Germany will experience: Europe is not as heavily influenced by "La Niña" as other landmasses, and global warming appears to have weakened the "girl" in recent years.

Les deux phénomènes météorologiques, "El Niño" (signifiant "le garçon" ou "l'enfant Jésus", car l'événement se produit autour de Noël) et son opposé "La Niña", perturbent la circulation de l'air et de l'eau dans le Pacifique tropical. Ces deux extrêmes sont parfois appelés un "balancier de la pression atmosphérique" ou "oscillation météorologique". Both "Christ child" and "girl" lead to deviations from the usual state of the Pacific Ocean.

Under normal circumstances, des vents réguliers soufflent du nord-est au sud-ouest autour de l'équateur et poussent l'eau chaude de surface vers l'ouest en direction de l'Asie - environ du Pérou à l'Indonésie. En Asie, une grande partie de l'eau chaude s'évapore et provoque de fortes précipitations et de l'humidité. En même temps, "l'eau manquante" au large de l'Amérique du Sud entraîne la remontée de l'eau froide et riche en nutriments des profondeurs, bénéficiant aux populations de poissons et à l'industrie de la pêche à la sardine au Pérou.

During "El Niño" years, the Pacific's climate system loses its natural rhythm due to air pressure fluctuations for multiple months. The trade winds from the east weaken, and the warm water "stagnating" off Asia flows back towards Peru, causing rain and flooding in South America. Meanwhile, Southeast Asia experiences drought. Conversely, during a "La Niña" event, stronger trade winds blow from east to west. They push cold water to the surface off South America and warm water towards Asia, often leading to even more tropical storms in Asia but also cold and drought in South America. Overall, the Pacific cools during a "La Niña" year, in turn cooling the global weather system.

"El Niño" et "La Niña" ont les plus grands impacts autour du Pacifique tropical, mais ils sont parmi les plus grands et les plus puissants mécanismes météorologiques de la planète. Leurs effets peuvent être détectés à des milliers de kilomètres de là. Les experts croient que les inondations dévastatrices de 2023 dans la Corne de l'Afrique ont été causées par "El Niño". D'un autre côté, "La Niña" déplace le "jet stream" polaire vers le nord, une bande de vents puissants en altitude qui balaie le Canada, les États-Unis et l'Europe du Nord, séparant les régions en zones de temps froid et chaud. During a "La Niña" year, for example, the temperature gradient in North America becomes steeper; temperatures drop further in Canada and the northern United States, while it remains warmer in the south. The hurricane season over the Atlantic is often particularly active during a "La Niña" year.

Depuis l'été 2023, le monde traverse une vague de chaleur record - une combinaison de changement climatique et d'une saison "El Niño" exceptionnellement forte a créé des températures marines supérieures à la moyenne, alimentant la pire sécheresse en décennies dans l'Amazonie. De nombreux scientifiques, agriculteurs et environnementalistes du monde entier espèrent maintenant un peu de refroidissement et plus de pluie grâce à "La Niña". Cependant, les détails sont flous, et il est incertain quelles régions en bénéficieront finalement. Par exemple, il est prévu qu'il pleuvra plus en Australie ou en Afrique du Sud, mais les événements météorologiques extrêmes sont susceptibles de augmenter dans de nombreuses régions. "La Niña" et "El Niño" ont historiquement été à la fois positifs et négatifs : les agriculteurs ont souhaité la pluie, mais ont vu leurs champs inondés et détruits.

Au Pérou, les gens ont tendance à attendre avec impatience la période rafraîchissante de "La Niña", et en 2023, elle s'est avérée encore plus précieuse avec une baisse de 21% de la production de mangues par rapport à l'année précédente. Cela est dû au fait que les manguiers ne fleurissent qu'en cas de conditions fraîches et sèches, mais la chaleur humide d'"El Niño" a empêché la production de nombreuses fleurs l'année dernière. De plus, dans l'industrie de la pêche au thon et aux anchois le long de la côte péruvienne, les pêcheurs espèrent que "La Niña" apportera des vents d'est le long de la côte Pacifique, poussant les eaux riches en nutriments. Cette abondance de nutriments permet aux planctons de prospérer, ce qui attire ensuite les bancs de poissons et fournit une source de nourriture abondante pour les pêcheurs. Malheureusement, "El Niño" a apporté un courant presque stagnant, entraînant une pénurie de nutriments, ce qui a finalement entraîné la mort des planctons et des poissons. Par conséquent, les années "La Niña" sont bénéfiques pour les pêcheurs en Amérique du Sud, car leurs usines de farine de poisson sont essentielles à la survie des éleveurs de volaille et des fermes de poissons en Europe et en Chine, la farine de thon restant un composant crucial de nombreux aliments pour animaux.

La prévision de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) d'un refroidissement mondial dû à "La Niña" ne devrait pas entraîner des températures inhabituellement basses sur tous les continents, car l'Europe n'est pas autant influencée par ce phénomène et le réchauffement de la planète semble avoir atténué ses effets.

Les deux phénomènes météorologiques, "El Niño" et "La Niña", ont des impacts significatifs au-delà du Pacifique tropical, "La Niña" déplaçant le "jet stream" polaire vers le nord, affectant les schémas météorologiques en Amérique du Nord et la saison des ouragans de l'Atlantique.

