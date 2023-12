Lexique du football : "Squeaky bum time" et "park the bus" ajoutés à l'Oxford English Dictionary

L'ingéniosité linguistique de deux des entraîneurs les plus influents du football moderne - Alex Ferguson et José Mourinho - a été officiellement reconnue par l'Oxford English Dictionary (OED).

L'expression "squeaky bum time" de Ferguson et le commentaire "park the bus" de Mourinho font partie des 15 ajouts à l'OED sur le thème du football, à l'approche de la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar plus tard cette année.

"Bien que l'OED couvre déjà un grand nombre de termes liés au football, du catenaccio à la noix de muscade en passant par le porteur d'eau, cette sélection d'ajouts comble quelques lacunes dans notre formation", a déclaré le dictionnaire dans un communiqué.

L'expression "squeaky bum time" est née lors d'une conférence de presse en 2003, lorsque Ferguson cherchait à mettre la pression sur Arsenal, le rival de Manchester United en Premier League anglaise.

"Ils ont un match à rejouer contre Chelsea et s'ils le gagnent, ils devront disputer une demi-finale trois jours avant de nous affronter en championnat", a déclaré Ferguson.

"Mais ils ont dit qu'ils allaient gagner le triplé, n'est-ce pas ? C'est l'heure de l'échec et nous avons maintenant l'expérience nécessaire pour y faire face".

L'OED définit l'expression de Ferguson comme une "référence au bruit d'une personne se déplaçant sans cesse sur un siège en plastique pendant les dernières phases de tension d'un match".

L'actuel entraîneur de l'AS Roma, Mourinho, célèbre pour son influence sur la culture britannique - il a notamment fait une apparition dans le dernier clip du rappeur et chanteur anglais Stormzy - a également été retenu par l'OED.

La définition de l'expression "park the bus" de l'ancien manager de Chelsea est la suivante : "jouer de manière très défensive, généralement en plaçant la majorité des joueurs de champ près de leur propre but et en montrant peu d'intentions offensives".

"Comme nous le disons au Portugal, ils ont amené le bus et l'ont laissé devant le but", a déclaré Mourinho après le match nul 0-0 de Chelsea contre Tottenham en 2004.

"J'aurais été frustré si j'avais été un supporter qui avait payé 50 livres sterling (environ 56 dollars) pour assister à ce match parce que les Spurs sont venus défendre. Je suis vraiment frustré parce qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui cherchait à gagner, ils sont venus pour ne pas encaisser. Ce n'est pas juste par rapport au football que nous avons pratiqué".

Parmi les autres entrées de l'OED liées au football, on peut citer "Total Football" (football offensif basé sur la possession du ballon, souvent attribué aux Pays-Bas), "Row Z" (siège le plus éloigné de la ligne de touche dans un stade), "False No. 9" (joueur qui commence en position d'attaquant mais descend plus bas sur le terrain) et "Trequartista" (expression italienne décrivant un joueur qui évolue dans les espaces entre le milieu de terrain et les attaquants).

Source: edition.cnn.com