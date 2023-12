Faits marquants de l'histoire

Lexi Thompson affirme que le fait d'être "accro" à l'entraînement l'a aidée à jouer.

Lexi Thompson a remporté deux tournois en 2017.

Elle a joué un rôle déterminant dans la victoire de Team USA à la Solheim Cup

La golfeuse de 22 ans a connu les hauts et les bas du sport et a enduré des moments difficiles loin du terrain de golf également.

Lors du premier tournoi majeur de la saison, l'ANA Inspiration en Californie, la native de Floride menait de deux coups lorsqu'elle a appris, à la fin du dernier tour, qu'elle serait pénalisée de quatre coups pour une infraction qu'un téléspectateur avait constatée lors du tour précédent.

Son sang-froid sur le parcours - elle s'est ralliée pour forcer un playoff qu'elle a finalement perdu en mort subite face à la Sud-Coréenne So Yeon Ryu - lui a valu de nouveaux fans et les médias sociaux ont été inondés d'indignation.

Mais au cours d'une année difficile - en mai, sa mère a été diagnostiquée avec un cancer et sa grand-mère est décédée en septembre - Thompson est restée constante sur le parcours.

La carrière de Lexi Thompson en images

Une jeune fille de 22 ans ordinaire

Désormais classée n°3 mondiale, la lauréate d'un Majeur a remporté deux tournois en 2017 et a connu neuf top 10, tandis qu'en août, elle a joué un rôle déterminant dans la conservation de la Solheim Cup par Team USA.

Mais malgré les succès et les difficultés, l'Américaine maintient qu'elle est toujours une "jeune fille ordinaire de 22 ans".

Réfléchissant sur le fait d'être l'un des plus grands noms de son sport, Thompson a déclaré à l'émission Living Golf de CNN : "C'est une chose à laquelle je me suis habituée. Je ne me considère pas comme célèbre de cette façon.

"Je joue au golf professionnellement pour gagner ma vie. Je suppose que c'est très différent d'un jeune homme normal de 22 ans, mais c'est formidable de voir à quel point les fans me soutiennent, et cela fait partie de la vie d'un athlète professionnel. Cela fait partie de la vie d'un athlète professionnel. C'est ce qui vient avec.

Au fil des ans, la golfeuse a régulièrement posté des photos d'elle sur Instagram dans la salle de sport et c'est son dévouement à l'entraînement qui a été l'un des facteurs de son succès, avec son régime de remise en forme conduisant, dit-elle, à des améliorations "spectaculaires" de sa distance de conduite.

Elle aime montrer à ses fans une partie différente de sa vie, bien que la golfeuse ait publié sur sa page Instagram le mois dernier qu'elle s'éloignerait des médias sociaux à la suite du décès de sa grand-mère pour "se concentrer sur ma famille et rien d'autre".

Thompson, dont les gains en carrière dépassent les 7 millions de dollars, a déclaré : "Quand je rentre à la maison, j'aime passer beaucoup de temps avec ma famille car je ne la vois pas souvent, mais il y a beaucoup de pratique et d'entraînement.

"Je suis vraiment accro à l'entraînement.

"J'adore m'entraîner. C'est un peu mon exutoire : courir. Je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique et je m'évade.

"Mais je pense que c'est très important pour le golf parce que les journées sont très longues. Nous sommes sur le terrain pendant cinq heures, puis l'échauffement dure encore une heure ou deux, alors il est important d'être en bonne forme pour pouvoir passer la journée.

"Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai constaté des changements spectaculaires dans la distance de mon swing.

"Il est évident qu'en raison de mon apparence et de ma façon de penser, c'est ce qui m'a rendu accro, mais je pense que c'est une grande partie du style de vie d'ici.

"Beaucoup de filles font de la musculation et restent en forme. Elles font du foam rolling, des étirements ou de la musculation, pour s'assurer qu'elles restent en bonne forme parce que nous sommes parfois 10 semaines sur la route.

Source: edition.cnn.com