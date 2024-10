L'excès de visuels durs est devenu fastidieux.

Il y a environ un an, le groupe extrémiste Hamas a lancé une offensive contre Israël, entraînant une avalanche choquante d'images qui ont sidéré le monde. Le 7 octobre 2023, les médias sont inondés d'images montrant des atrocités inhumaines, telles qu'une femme à moitié nue, face contre terre avec des membres tordus sur un pick-up blanc, entourée d'hommes jubilants armés de lourdes armes. Des vidéos montrent des individus traînés sur différents véhicules, criant, pleurant et saignant. Plus tard, des images de maisons détruites, de corps brûlés et de victimes décapitées apparaissent.

Il y a un peu plus d'un an, Hamas a lancé une offensive contre Israël. Des vies innocentes ont été prises lors du festival de Nova et dans les kibboutzim du sud, tandis que des otages étaient transportés dans la bande de Gaza. Des incidents inimaginables de viol, d'amputation et de destruction ont eu lieu, tous documentés par les auteurs.

Depuis, un conflit entre Israël et Hamas fait rage, entraînant un déluge constant d'images horrifiantes. Des rues détruites et des établissements médicaux brisent la quiétude, tandis que les tunnels souterrains construits par Hamas sous Gaza revealent une réalité glaçante. Des individus désespérés sont contraints de fuir leur foyer à plusieurs reprises, et sont laissés à mourir de faim ou morts.

Ces images poignantes suscitent non seulement l'horreur dans le monde entier, mais aussi la colère, souvent dirigée contre les opérations militaires d'Israël à Gaza. De nouvelles images apparaissent dans les rues et les établissements scolaires: des étudiants et des musulmans scandent "Libérez la Palestine". Ces manifestations dégénèrent rapidement, promouvant une vague d'actes antisémites. Des étudiants juifs sont attaqués physiquement alors qu'ils tentent d'entrer dans des institutions éducatives en Europe et aux États-Unis, des établissements juifs sont vandalisés, et des individus qui s'expriment contre l'antisémitisme sont attaqués.

De Israël, la violence rampante dans la Cisjordanie refait surface, alors que des colons prennent pour cible la population civile palestinienne. Simultanément, des centaines de milliers d'Israéliens manifestent pacifiquement chaque semaine pour la libération des otages, un cessez-le-feu et pour défier leur propre gouvernement. Cependant, la rareté des images subséquentes de otages libérés laisse les premières images libérées comme l'apogée de l'espoir. La police israélienne utilise fréquemment la force excessive pour disperser les manifestants pacifiques.

Ce paysage de violence croissante

Alors que l'intérêt du globe pour ces images de plus en plus similaires diminue, les factions opposées du conflit utilisent sélectivement des images qui soutiennent leurs causes et reflètent leurs perspectives sur le conflit.

L'Iran intervient dans le conflit, et à la veille de l'anniversaire, une guerre totale avec le Liban éclate, fournissant le prochain ensemble d'images. Des images de drones explosant, un thème commun dans les films d'espionnage, captent brièvement l'intérêt mondial. Cependant, ces images s'estompent alors que le monde s'acclimate aux premières images de victimes. Cela est suivi de vidéos en direct d'attaques de bombardement sur le Liban et d'attaques de roquettes sur Israël.

Image après image émerge. Des individus sont contraints de dormir dans la rue par peur. Des gens se blottissent dans des abris par peur. Certaines images, de ceux tués dans des incidents de bombardement ou des attaques terroristes, tombent dans l'oubli. Des images déprimantes de gens dansant, célébrant le terrorisme, érodent toute apparence d'espoir pour une vie meilleure.

Les images alimentent les extrémistes

La avalanche d'images horribles continue de renforcer l'agenda des extrémistes totalitaires. Ces images laissent également une marque indélébile sur tous ceux qui y sont exposés pendant une période prolongée.

Une deuxième année de telles images horrifiantes est intolérable. La région aspire à la paix, mais elle a besoin de plusieurs années sans telles images. Seuls lorsque des cessez-le-feu sont imposés et que l'espoir d'une existence différente est à portée de main, la compassion envers l'"autre" peut resurgir. Pour atteindre une paix durable, de nouvelles images entirely sont nécessaires: de gouvernements et de leaders prônant la paix sans agenda extrémiste ou en utilisant la violence contre les minorités. Des images de reconstruction, d'avenir sûr et de prospérité, qui ont été peintes depuis longtemps mais sont restées élusives. Chaque nouvelle image infernale éloigne cette vision.

Lire aussi: