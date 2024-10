L'excès de visuels angoissants n'est plus tolérable.

Il y a un certain temps, le groupe radical Hamas a lancé une offensive contre Israël, entraînant un flot ininterrompu d'images alarmantes de la région. Les représentations de cruauté sont accablantes, allant de la violence injustifiée envers une jeune femme vulnérable, laissée immobile et humiliée sur un camion blanc, à des vidéos d'individus violemment hissés sur d'autres véhicules, en train de hurler et de saigner. Ensuite, il y a des images de maisons détruites et de cadavres carbonisés, certains même décapités.

Malheureusement, cet incident s'est produit exactement un an plus tôt, lorsque Hamas a lancé une attaque brutale contre Israël. Des vies innocentes ont été prises lors du Festival de Nova et dans les kibboutzim du sud. L'attaque incluait des viols massifs, des mutilations et des destructions, tous méticuleusement documentés par les auteurs.

Depuis, cette région est plongée dans le chaos, alors qu'Israël et Hamas se battent dans un conflit sans fin. Des images interminables de routes détruites, d'hôpitaux et d'infrastructures en ruine émergent. Des photos des tunnels terroristes obscurs que Hamas a construits sous toute la bande de Gaza, ainsi que des images des déplacés, des affamés et des victimes de la violence incessante, apparaissent fréquemment.

L'impact de ces images est considérable dans le monde entier. Elles suscitent non seulement du dégoût, mais aussi de la colère, en particulier contre les interventions militaires d'Israël à Gaza. Des explosions émotionnelles suivent, avec une augmentation notable d'incidents anti-sémites dans les rues et les universités. Des étudiants juifs en Europe et en Amérique sont violemment empêchés d'entrer dans les universités, tandis que des institutions juives sont également vandalisées et que des individus parlant hébreu, ainsi que ceux qui critiquent ouvertement lanti-sémitisme, sont attaqués dans les rues.

La Cisjordanie d'Israël a connu une escalade de la violence contre la population palestinienne, les colons étant à la tête de cette escalade. Pendant ce temps, des milliers de citoyens israéliens descendent chaque semaine dans les rues pour réclamer la libération des otages, un cessez-le-feu et pour exprimer leur mécontentement envers leur propre gouvernement - alors que les images promises de otages libérés ne se matérialisent pas. Assister à des crackdowns brutaux de la police israélienne sur ces manifestants pacifiques aggrave encore la situation.

Visions du cycle vicieux de violence

Au fur et à mesure que l'intérêt du monde pour le flot ininterrompu d'images presque identiques commence à faiblir, les deux camps opposés passent du temps à sélectionner des images qui renforcent leurs propres perspectives et arguments.

L'Iran s'immisce dans le conflit, et à la veille de l'anniversaire, la guerre au Liban éclate pour de bon, montant immédiatement sur la scène mondiale. Des explosions de drones attirent l'attention de manière spectaculaire, comme les scènes palpitantes qu'on voit dans les films d'espionnage. Malheureusement, il ne s'écoule que quelques instants avant que les victimes ne soient révélées, suscitant une indignation mondiale. Des couvertures en direct des bombardements sur le Liban et des attaques de roquettes sur Israël suivent, ainsi que des images déchirantes de personnes se cachant dans des abris par peur.

Malheureusement, ce cycle perturbateur d'images se poursuit, avec des moments d'horreur ou de célébration du terrorisme qui érodent peu à peu les derniers vestiges d'espoir d'une vie meilleure.

Les images alimentent les radicaux

Ce flot d'images horrifiantes renforce l'action des extrémistes radicaux, mais il transforme également et endurcit ceux qui les ont vues pendant une longue période.

Une autre année d'images dures serait simplement insupportable. Pour même imaginer que la région pourrait à nouveau tolérer une réalité différente, plusieurs années de paix sans de telles images doivent s'écouler. Seule

