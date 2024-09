L'excellent déploiement de Boniface dépasse le remarquable retour de Bayer en forme

En un étincelant déploiement de talent, Bayer Leverkusen ravive sa domination sur la scène du football. Pendant les 45 premières minutes contre Feyenoord Rotterdam, l'équipe joue à la perfection. Florian Wirtz marque un doublé, tandis que Victor Boniface offre un spectacle captivant aux spectateurs.

Wirtz, l'illusionniste du terrain, éblouit sur la plus grande scène de football d'Europe dans le premier match de Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Le prodige guide les champions en titre détendus, les menant à une victoire palpitante de 4-0 (4-0) contre les champions de la Ligue des champions néerlandais, Feyenoord Rotterdam.

Dans l'ambiance bruyante du légendaire stade "De Kuip", Wirtz reste imperturbable - sa passion pour le jeu transparaissant. Avec une entrée spectaculaire, il marque deux buts lors de son premier match, entrant ainsi dans l'histoire en devenant le premier joueur professionnel allemand à réaliser cet exploit en Ligue des champions.

Alejandro Grimaldo (30) et un but contre son camp de Timon Wellenreuther (45), ancien gardien de Schalke, ont quelque peu atténué la victoire historique de Bayer Leverkusen face à Shakhtar Donetsk en 2013. Dans leur premier match international depuis leur défaite en finale de l'Europa League contre Atalanta Bergamo, Leverkusen a facilement dominé Feyenoord, en particulier en première mi-temps. Leur prochain adversaire est l'AC Milan (1er octobre).

Le match extraordinaire de Wirtz

Pour Wirtz, ce match était particulièrement mémorable. Sa précédente saison en Ligue des champions avait été écourtée par une blessure au ligament croisé avec Bayer en 2022/23. Maintenant, en tant que membre de l'équipe nationale, il célèbre son excitant début avec des buts importants. exactly as he had announced beforehand, "I wanted to show what I'm capable of and see what I can achieve in the Champions League."

L'étoile jeune et dynamique n'a pas mis cinq minutes pour son premier but. Après une bévue des Pays-Bas, Wirtz a promptement saisi l'occasion et a envoyé avec confiance le ballon tournoyer dans le filet. Feyenoord, avec son nouveau manager de Liverpool, Arne Slot, a rapidement répliqué, mais Ramiz Zerrouki (9) a été disqualifié en raison d'une erreur hors-jeu dans l'égalisation supposée.

L'équipe, avec l'ancien champion de FC Liverpool et de Real Madrid, Xabi Alonso, en tant qu'entraîneur, a commencé à dominer le match. Avec le rusé Robert Andrich au milieu de terrain, le public s'est tu, laissant les supporters néerlandais bouche bée. La défense de Bayer, dirigée par Lukas Hradecky, a géré les rares occasions que Feyenoord a réussi à créer.

But contre son camp pour Wellenreuther

L'attaque de Bayer a exécuté ses mouvements avec précision. Grimaldo a terminé une attaque rapide initiée par Boniface, qui a livré une passe incroyable, audacieuse et géniale. Boniface a dévié deux adversaires avec un Steckpass, puis a feint un tir avec un pied, trompant la défense de Feyenoord avec une incroyable feinte du corps, ce qui a abouti au but de Grimaldo. Wirtz a

Lire aussi: