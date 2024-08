- L'excellence du système scolaire persiste en Saxe: la performance continue de premier ordre dans l'éducation

Saxe se place en tête du classement Observatoire de l'éducation pour la 19ème année consécutive. Cet État fédéral allemand se targue du meilleur système éducatif, selon le groupe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft soutenu par les employeurs. La Bavière se place en deuxième position, suivie de Hambourg et de Thuringe.

À l'opposé du spectre, Brême et Hambourg se classent parmi les pires. On a observé une amélioration notable à Berlin, qui est passé de la 15ème à la 12ème place.

L'analyse comparative examine les systèmes éducatifs des États fédéraux à l'aide de 98 indicateurs spécifiques. L'évaluation est principalement axée sur une perspective éducation-économie, évaluant la manière dont ces systèmes luttent contre la pauvreté éducative, favorisent la prospérité, soutiennent la main-d'œuvre qualifiée et stimulent la croissance. Elle évalue également la flexibilité des systèmes éducatifs respectifs et le degré d'opportunités éducatives égales.

Saxe excelle dans des domaines tels que l'infrastructure de soutien, la qualité des écoles, la pauvreté éducative et l'orientation de la recherche. Thorsten Alsleben, PDG de l'Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, a salué la stratégie gagnante de Saxe : "Nous félicitons Saxe, dont la politique éducative exceptionnelle se place à nouveau en tête."

Les critiques remettent souvent en question le fédéralisme en matière de politique éducative, mais la concurrence entre les États a ses avantages. Alsleben a expliqué : "Elle met en évidence les politiques qui donnent des résultats positifs et celles qui ne le sont pas."

Le ministre de l'Éducation Christian Piwarz a célébré le classement en tête de Saxe. Il a reconnu que "ce résultat est un hommage à tous ceux qui s'engagent pour le bien-être du système éducatif saxon". Maintenant, a-t-il souligné, l'accent doit être mis sur la planification de l'avenir, avec l'amélioration de l'offre d'enseignants comme priorité principale.

Il s'agit de la 21ème édition de l'Observatoire de l'éducation. Les résultats détaillés pour chaque État fédéral, ainsi que des aperçus détaillés, seront publiés le mardi.

En ce qui concerne les tendances nationales, la dernière décennie a vu les améliorations les plus significatives en matière d'internationalisation, d'infrastructure de soutien et de conditions de soins, selon le directeur d'études et économiste de l'éducation Axel Plünnecke de l'Institut de l'économie allemande (IW). Cependant, Plünnecke a noté que les défis liés à l'intégration, à la qualité des écoles et à la pauvreté éducative ont augmenté de manière significative.

