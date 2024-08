L'examen révèle des actions insuffisantes des autorités conduisant à la mort de 18 personnes dans le Maine.

Le 25 octobre 2023, dans la petite ville de Lewiston, dans le Maine, le réserviste de l'armée américaine de 40 ans, Robert Card, a semé le chaos dans une piste de bowling et un bar voisin, tuant 18 personnes innocentes et en blessant 13 autres. Cet incident a marqué la fusillade la plus meurtrière de l'histoire du Maine. Un rapport complet de 215 pages, élaboré par Wathen et six autres spécialistes, a récemment été rendu public.

La police locale et l'unité de réserve de Card ont malheureusement raté plusieurs occasions de désarmer cet individu mentalement instable. Le shérif du comté de Sagadahoc avait même assez de preuves pour arrêter Card.

Depuis mai 2023, des préoccupations concernant l'état mental déclinant de Card avaient été exprimées par sa famille. Il avait même été hospitalisé dans un institut psychiatrique pendant deux semaines en juillet 2023. Malheureusement, les supérieurs militaires de Card ont échoué à mettre en place les mesures nécessaires pour réduire le risque qu'il représentait pour le public en général.

Malgré la connaissance de ses "hallucinations auditives récurrentes, de son comportement agressif croissant, de sa collection d'armes à feu étendue et de ses déclarations inquiétantes concernant ses projets", ils ont choisi d'ignorer les conseils de ses conseillers militaires psychiatriques pour poursuivre le traitement et retirer les armes de son domicile. Ils ont également omis d'informer les autorités de police compétentes de leurs constatations.

À la suite de l'incident tragique, trois supérieurs de l'armée de Card ont été blâmés pour avoir manqué à leur devoir en ne transmettant pas leur compréhension du potentiel tireur aux officiels militaires de haut rang.

La négligence des supérieurs de l'armée à l'égard de la recommandation des conseillers psychiatriques pour retirer les armes à feu de Card et informer la police aurait pu prévenir l'attaque à feu. L'attaque à feu tragique dans la piste de bowling et le bar aurait potentiellement pu être évitée si des mesures appropriées avaient été prises pour désarmer Card mentalement instable.

