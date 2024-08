- L'examen du récit de Leni Riefenstahl

La bande-son de 1993 met en scène la cinéaste Leni Riefenstahl analysant des éléments de l'un de ses films de propagande nazie tout en riant en rythme avec la musique de fond. Ces scènes dans le documentaire "Riefenstahl" sont plutôt dérangeantes.

"Riefenstahl" est un film d'Andres Veiel, principalement produit par Sandra Maischberger. Le film explore la relation de Riefenstahl avec le régime nazi à travers ses effets personnels, étant le premier à avoir accès à sa succession. Le film a été présenté en avant-première au Festival international du film de Venise.

Tromperie et Agenda Personnel

L'équipe de production présente un portrait glaçant et incohérent d'une femme auto-promoteuse qui fabrique des faits et s'accroche à des perspectives discréditées. Comme mentionné à Venise, "C'était une excellente manipulatrice - et une actrice", a déclaré Maischberger.

Riefenstahl (née en 1902 - décédée en 2003) a produit des films pour Adolf Hitler, tels que "Le Triomphe de la volonté", un film montrant le rassemblement du NSDAP de 1934 à Nuremberg, et "Olympia", un compte rendu des Jeux olympiques de Berlin de 1936 pendant l'ère nazie. Riefenstahl a reçu un prix au Festival international du film de Venise de 1938 pour "Olympia".

Le film "Riefenstahl" suggère que Riefenstahl n'a jamais regretté son implication dans le régime nazi après la guerre. Elle a maintenu sa position apolitique, mais des recherches dans les archives ont révélé des preuves contraires. "Nous avons découvert une citation d'un interview du Daily Express en 1934", a noté Veiel. "Riefenstahl a admis avoir lu 'Mein Kampf' de Hitler en 1932 et être devenue une national-socialiste convaincue après avoir lu seulement quelques pages."

Pourquoi Riefenstahl a-t-elle retiré cet interview de sa succession? "Une telle documentation aurait immédiatement détruit sa soigneusement construite 'personne apolitique'", a expliqué Veiel. Le film "Riefenstahl" incorpore des extraits d'interviews, des photographies privées, des enregistrements téléphoniques privés et des entrées de journal personnel.

Les Persévérants Efforts de Goebbels envers Riefenstahl

Il explore également les aspects personnels de sa vie, y compris son père violent et sa relation avec Horst Kettner, qui a commencé en 1967 et qui était 40 ans plus jeune qu'elle. Riefenstahl se souvient de comment Goebbels la poursuivait. "Ce qu'il a essayé de faire pour m'avoir", dit-elle. Mais: "Il n'était pas mon genre". Une fois, il a tenté de la prendre de force contre sa volonté.

Après la guerre, Riefenstahl a travaillé comme photographe et s'est installée près du lac de Starnberg. Elle n'a jamais critiqué publiquement son passé. En 1993, elle a déclaré: "Paix, paix. C'est toujours le cas dans le film. Il n'y a pas d'autres motifs politiques ou objectifs. Il n'y a pas mention d'antisémitisme, pas mention de théorie raciale. Seulement de travail et de paix". Un rapide coup d'œil au travail de 1935 révèle que cette déclaration est fausse.

Maischberger a interviewé Riefenstahl pour son 100ème anniversaire et a décidé par la suite de creuser plus profond. Après avoir travaillé avec la succession, Maischberger est convaincue: Riefenstahl était "une fasciste et une national-socialiste convaincue". Récemment, la journaliste de 57 ans a décrit ses sentiments dans une interview avec Die Zeit. "Riefenstahl" sortira dans les cinémas le 31 octobre.

Le Festival international du film de Berlin de 2012 a également présenté "Riefenstahl", étendant ainsi son exposition à divers festivals internationaux. La nature controversée du travail de Riefenstahl a suscité un mélange de réactions, certains festivals choisissant d'inclure ou d'exclure ses films en raison de leur association avec la propagande nazie.

Malgré son implication dans la création de films de propagande pendant l'ère nazie, Riefenstahl a continué à être célébrée dans de nombreux festivals, mettant en évidence les complexités et les défis du contexte historique et de la valeur artistique dans le film.

