- L'examen de la grande roue incendiée révèle les premières indications d'origine

Enquête sur l'incendie de la grande roue de Highfield

Les enquêteurs commencent à comprendre les causes de l'incendie sur la grande roue de Highfield. Les premières évaluations indiquent que la substance située sous la cabine des passagers pourrait avoir contribué à l'incendie. C'est ce qu'a déclaré la Police de Saxe. Le matériau s'est mystérieusement enflammé et a ensuite envahi une gondole.

Un expert en incendie est arrivé sur les lieux près de Leipzig tôt le matin. Selon un porte-parole de la police, "L'expert se trouve sur le site du festival depuis le matin et a commencé ses investigations". L'enquête se concentre sur la façon dont un incident ayant entraîné au moins 23 blessures s'est produit. Le lieu a été sécurisé et les enquêteurs criminels ont commencé leur travail.

Vers 21h samedi soir, l'une des 24 gondoles de la grande roue s'est enflammée et le feu s'est propagé à une deuxième gondole. Les détails de ces minutes sont encore en train d'être éclaircis par les enquêteurs. Selon les rapports de police, environ 25 personnes ont été blessées - quatre d'entre elles ont subi des brûlures, et une personne a été blessée dans une chute. Les autres blessés, y compris les premiers intervenants et au moins quatre officiers de police, ont été examinés à l'hôpital pour une éventuelle inhalation de fumée.

La police n'a pas divulgué l'âge et le sexe des personnes blessées. Le nombre exact de blessés n'a pas encore été confirmé, a déclaré le porte-parole. Les deux gondoles qui ont pris feu sont désormais hors service. Il reste incertain de savoir combien de personnes se trouvaient sur la grande roue au moment de l'incendie. En général, les gondoles peuvent accueillir un maximum de quatre personnes.

Le festival de Highfield arrêté pendant deux heures

Le festivalier Guido de Cologne a rapporté dans la nuit que la grande roue s'est soudainement accélérée. Les gondoles en feu étaient alors au sommet. " puis il y a eu un silence complet ", a décrit le quinquagénaire.

Stephanie, une femme de 40 ans de Werdau en Saxe, était profondément choquée. Elle avait elle-même été sur la grande roue quelques minutes avant l'incendie. "Nous avons senti quelque chose de similaire à du plastique et avons pensé que cela venait du camping", a-t-elle décrit. En voyant les flammes sur les gondoles, elle a été surprise de s'être trouvée si près du danger. Le festival a été arrêté pendant environ deux heures avant de reprendre.

"Je suis vraiment choqué par l'incendie de la grande roue pendant ma performance au Highfield", a écrit le rappeur Ski Aggu sur Instagram. Il a été informé via ses écouteurs de ne pas arrêter sa performance pour éviter une hystérie de masse. "Merci de rester calme et d'avoir peut-être évité une situation plus grave", a-t-il écrit à ses fans. Il a souhaité un prompt rétablissement à tous ceux qui ont été touchés.

Le festival de musique rock et pop au lac Störmthal, fréquenté par environ 30 000 personnes, a été suspendu pendant environ deux heures. Le spectacle a ensuite repris avec une performance du rappeur Cro.

L'expert chargé de l'enquête a noté que la cause de l'incendie pourrait être liée au matériau de section circulaire situé sous la gondole brûlée. De plus, les autres gondoles de la grande roue avaient également un matériau similaire de section circulaire, ce qui soulève des questions sur d'éventuels problèmes de sécurité.

