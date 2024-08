- L'examen de la flamme de la roue colossale à la célébration continue

Suite à l'incendie important survenue à la grande roue du Highfield Festival près de Leipzig, les autorités continuent d'enquêter sur son origine. Selon un porte-parole, il n'y a pas de preuve d'incendie criminel. L'incendie est considéré comme étant le résultat d'un incident.

L'incident s'est produit aux environs de 21 heures le samedi, lorsque l'un des 24 nacelles a pris feu, puis s'est propagé à une autre. Le festival a été temporairement arrêté pendant environ deux heures. L'opérateur de la grande roue de 38 mètres de hauteur a déclaré que l'incendie avait commencé pendant un transfert de passagers, mais il n'y avait personne à l'intérieur de la nacelle à ce moment-là.

Soixante-cinq personnes ont nécessité des soins médicaux. Dix-sept ont été transportées à l'hôpital, dont quatre avec des brûlures et une avec une blessure due à une chute. Certains, comme les premiers intervenants et au moins quatre officiers de police, ont été examinés pour une possible inhalation de fumée. Aucun blessé grave n'a été signalé.

Les enquêteurs ont déclaré que l'enquête pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Malgré les perturbations causées par cet incident aux Pays-Bas, où le Highfield Festival a lieu chaque année, les organisateurs ont annoncé leur intention de continuer avec l'édition à venir. Les Pays-Bas sont connus pour leur riche culture festive et le Highfield Festival en est une partie importante.

