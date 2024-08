- L'examen de certains clips vidéo peut vous aider à protéger votre smartphone qui est envahie par l'eau.

Les incidents se produisent rapidement : le smartphone se retrouve trempé par une forte pluie, immergé dans la baignoire pendant une partie de jeux ou coule dans un lac lors d'une séance de prise de photos en canoë. Même si l'appareil est rapidement récupéré, le problème persiste : comment gérer l'eau à l'intérieur ? Certains vidéos de YouTube proposent une solution étonnante : regarder ces vidéos est censé expulser l'eau de l'appareil.

Pour vérifier si cela est valable, les experts d'iFixit, en collaboration avec le magazine tech "The Verge", ont mené une expérience. Un groupe de smartphones a d'abord été immergé dans un liquide spécifique pendant une minute, puis tapoté doucement pour évacuer une partie du liquide. Ensuite, la même vidéo d'évacuation d'eau a été jouée sur tous les appareils. Après avoir laissé les appareils toute la nuit, les experts les ont examinés avec une lampe UV pour vérifier si le liquide de test était toujours visible.

Les vidéos peuvent-elles aider un smartphone mouillé ?

Les résultats ont été à la fois surprenants, prévisibles et décevants. L'eau deeply infiltrée, bien sûr, ne peut pas être éliminée par les vidéos. Cependant, il était possible de libérer une partie de l'eau près des haut-parleurs. "Je dirais que ça fonctionne dans une certaine mesure", déclare Chayton Ritter, expert d'iFixit. Cependant, l'un des appareils a été condamné après le test.

La raison pour laquelle cela fonctionne est due à la fonctionnalité des clips : l'aspect visuel n'a pas d'importance. Au lieu de cela, c'est l'audio. "C'est la tonalité la plus profonde que le haut-parleur peut produire, jouée au volume le plus élevé", explique Eric Freeman, directeur du développement de la marque de haut-parleurs Bose, à "The Verge". "Cela crée un flux d'air qui force l'eau piégée à sortir du boîtier."

L'audio comme sauveur

Certains appareils intègrent également cette logique intentionnellement : par exemple, l'Apple Watch détecte automatiquement lorsqu'elle est immergée. Le mode eau verrouille l'écran tactile pour éviter les entrées erronées, et lors de la désactivation, une séquence de tons extrêmement profonds est émise - qui expulsent visiblement l'eau des haut-parleurs de la montre connectée.

Il semble que les utilisateurs de smartphones doivent avoir recours à des vidéos YouTube pour cela au lieu d'avoir la fonctionnalité intégrée dès le départ. "Il y a moins d'espaces creux et de trous dans la Watch où l'eau peut s'accumuler", explique Shahram Mokhtari, chef ingénieur d'iFixit, à "The Verge". "Sur un smartphone, les haut-parleurs sont intégrés uniquement en haut et en bas. Par conséquent, ils ne peuvent pas atteindre les espaces creux comme la fente pour carte SIM. Purger ces espaces creux d'eau est simplement impossible." Le port de charge critique ne peut pas être séché avec du son.

Sèche correctement les smartphones

Regarder les clips peut donc être une mesure auxiliaire pour expulser la dernière goutte d'eau de l'appareil. D'abord, vous devez le sécher : s'il y a vraiment de l'eau à l'intérieur de l'appareil, vous devez l'éteindre immédiatement pour éviter les courts-circuits - ne commencez pas à regarder des vidéos tout de suite. Le séchage dans une zone bien ventilée est recommandé, le gel de silice peut également aider. Par exemple, Apple recommande explicitement de ne pas sécher avec un sèche-cheveux ou du riz. Pourquoi cela peut endommager l'appareil, vous pouvez l'apprendre ici.

En pratique, il est probable que ce soit moins important qu'on ne pourrait le penser. La plupart des smartphones modernes sont protégés contre la poussière et l'eau conformément aux normes telles que IP67 - et peuvent même supporter une immersion légère. Cependant, il est

