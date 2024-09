L'EX90 de Volvo montré dans son historique de réduction du bruit ne parvient à peine à des niveaux de silence.

Après environ deux ans depuis son lancement initial, Volvo est sur le point de livrer son SUV électrique mastodonte, l'EX90. Cette splendeur distinctive se démarque par son confort raffiné et son fonctionnement remarquablement silencieux. ntv.de a eu l'occasion d'essayer ce véhicule électrique.

Il est un peu inhabituel pour Volvo de choisir les États-Unis pour son nouveau lancement, surtout dans l'État favori de Californie, connu pour son engouement pour les véhicules électriques. Mais une marque suédoise sur le marché américain ? Eh bien, les Américains adorent Volvo, et le marché est vaste et regorge de clients aisés – idéal pour l'EX90. De plus, le SUV, construit sur la plateforme SPA-II, sera produit à l'usine de Charleston, en Caroline du Sud. La localisation stratégique est parfaite.

Dans notre région, l'EX90 est également susceptible de susciter l'admiration, compte tenu de son apparence élégante – opinions personnelles mises à part. La conception avant évoque l'EX30, avec une barre concave flashy intégrée dans la grille de radiateur. Attendez, ce n'est plus une barre – probablement parce que l'EX90 n'a pas de grille de radiateur traditionnelle. Avec une longueur de 5,04 mètres, ce SUV de luxe sera uniquement disponible avec une propulsion électrique, nécessitant un système de refroidissement différent de celui d'un moteur à combustion.

Celles et ceux qui s'alarment de cette décision et souhaitent critiquer Volvo pour cela devraient d'abord reconnaître que les Suédois ont constamment communiqué leur stratégie d'électrification. Ensuite, il y a une garantie : le PDG sortant de Volvo, Samuelsson, a confirmé il y a quelque temps que le XC90 similaire en segment continuerait d'être disponible. Ceux qui suivent de près les médias ont peut-être déjà appris il y a quelques mois que le grand SUV subirait un lifting complet (plus de détails sur ntv.de dans quelques jours).

Équipé d'une batterie de taille impressionnante

Mais revenons à l'EX90. Après une longue attente, il est enfin prêt pour ses premiers essais sur route. En entrant, on ne sait pas où regarder en premier – les incroyables incrustations en bois, les sièges en cuir-like confortables fabriqués à partir de matériaux recyclés, le petit drapeau suédois en garniture comme une petite pépite, ou l'écran minuscule devant le visage du conducteur. Mes yeux, however, ont été attirés par l'écran, qui affichait la vitesse et l'autonomie.

J'étais particulièrement intéressé par la distance que l'on pouvait parcourir avec la batterie de 111 kWh que l'EX90 stocke. C'est une quantité considérable, même pour les grands SUV. Cependant, un SUV reste un SUV et implique certaines limitations – 310 miles, ou environ 480 kilomètres d'autonomie à 95 % de charge et autour de 25 degrés Celsius, n'est pas impressionnant. Cela ne signifie pas que d'autres fabricants et modèles sont supérieurs, mais les clients potentiels doivent réaliser qu'un véhicule électrique n'est pas comme un diesel.

Dans tous les cas, mettons-nous en route. La suspension pneumatique de ce 2,8-tonne (oui, vous avez bien lu – le poids à vide peut atteindre jusqu'à 2780 kilogrammes) gère admirablement les préoccupations d'autonomie. Volvo n'a présenté que la variante Performance de 517 chevaux, qui a deux moteurs, pas le modèle de base à moteur unique de 279 chevaux. Avec 910 Newton mètres de couple, c'est une machine impressionnante. Le Suédois commence en douceur, grâce à l'étalonnage judicieux de la pédale d'accélérateur par les ingénieurs. Mais ce n'est pas la performance qui est captivante, mais le confort.

SUV presque silencieux

Premièrement, l'EX90 se sent remarquablement silencieux – même à une vitesse de 120 km/h sur l'autoroute, le bruit du vent est à peine audible. La conduite est également très douce. De plus, malgré son poids élevé, les ingénieurs ont insufflé à ce véhicule à traction intégrale une certaine légèreté.

C'est une perspective attrayante pour un prochain long voyage. Cependant, des pauses de chargement d'une demi-heure doivent être programmées régulièrement. Les Suédois annoncent 30 minutes pour charger de 10 à 80 % à une puissance de pointe de 250 kW. Pour une voiture haut de gamme de ce prix, cela peut être un peu lent.

En échange de cela, l'EX90 regorge d'assistants innovants, rarement utilisés jusqu'à présent aux États-Unis. Au moins, l'EX90 est équipé de Lidar (reconnaissant les objets jusqu'à 250 mètres) ainsi que de huit caméras et de cinq capteurs radar. C'est un nombre respectable de capteurs, et il ne manipule pas brutalement le volant.

Et même s'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour explorer en profondeur la nouvelle infodivertissement (qui prend en charge les mises à jour à distance), on doit admettre que les fonctions de base sont conviviales avec le système basé sur Google. Cependant, il y a aussi des pièges. L'ajustement des rétroviseurs uniquement via l'écran tactile est moins que parfait, même si un tableau de bord minimaliste sans boutons a fière allure. La boîte à gants se déverrouille également là. Et si l'écran tombe en panne ? Et pourquoi n'y a-t-il pas de représentation visuelle de l'intensité du freinage régénératif ? Bien que cela n'intéresse peut-être que quelques-uns, cela serait encore apprécié.

D'un autre côté, la Volvo élégamment conçue est étonnamment pratique, avec plus de 2000 litres d'espace de chargement. Et il y a une troisième rangée de sièges, bien que ce soit un peu difficile à atteindre – sauf pour les enfants. Et malgré son poids, cette Volvo peut remorquer 2,2 tonnes. Pas mal, même si remorquer avec une remorque reste difficile. Certains bornes de recharge ne peuvent pas être atteintes avec une remorque attachée.

En résumé, l'EX90 est une expérience plutôt exaltante, attendons de voir si le public est d'accord. Si atteindre les 100 km/h en 4,9 secondes est crucial est un sujet de débat. Le modèle de base devrait suffire, et toutes les versions sont limitées à 180 km/h de toute façon. Cependant, le modèle de base coûte 83 700 euros (accélération à 100 km/h en 5,9 secondes). Vous pouvez maintenant jouer avec le configurateur. Espérons que Volvo sortira l'EX90 bientôt.

Le SUV, construit sur la plateforme SPA-II, sera produit non seulement dans l'emplacement stratégique de Charleston, en Caroline du Sud, mais sera également disponible uniquement avec une traction électrique, nécessitant un système de refroidissement différent de celui d'un moteur à combustion. Cela signifie que les véhicules électriques, en particulier les SUV électriques comme l'EX90, deviendront de plus en plus courants sur les routes américaines, répondant à la demande croissante de moyens de transport respectueux de l'environnement.

De plus, avec une batterie de 111 kWh et une autonomie de 310 miles à 95 % de charge, l'EX90 offre une option attrayante pour les amateurs de véhicules électriques qui prévoient de longs voyages chaque année. Avec le confort, le fonctionnement quasi silencieux et les moteurs puissants, les conducteurs peuvent maintenant profiter de leurs voyages en voiture de manière futuriste et attrayante.

Lire aussi: