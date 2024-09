Football Shock: Sol Bamba Dit Adieu à 39 Ans. L'ancien international ivoirien de football met fin à sa vie de manière prématurée. Le club turc Adanaspor, où il occupait le poste de Directeur Technique, annonce la triste nouvelle. D'autres clubs expriment également leur tristesse.

Le défenseur charismatique, Sol Bamba, a laissé tout le monde sous le choc lorsqu'il est décédé de manière inattendue à l'âge de 39 ans. Cette information a été communiquée par Adanaspor, le club turc de deuxième division où il était récemment employé : Bamba était tombé malade "avant le match contre Manisa FK" et avait "malheureusement rendu l'âme à l'hôpital universitaire local". La cause exacte du décès n'a pas été mentionnée.

En 2021, Sol Bamba, qui était sous contrat avec Cardiff City à l'époque, a été diagnostiqué avec un cancer. Malgré une chimiothérapie, il a été déclaré guéri par la suite et a poursuivi sa carrière active jusqu'en 2022 avec Middlesbrough FC.

Cardiff City a exprimé son choc sur X : "Nous avons reçu ce soir la triste nouvelle du décès de notre bien-aimé Sol Bamba. En tant que joueur et entraîneur, Sol Bamba a laissé une marque indélébile sur notre club de football. Il était un héros, un leader du vestiaire et un véritable gentleman pour nous tous. Nos pensées sont avec ses amis, sa famille et tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de l'aimer. Bamba a passé la majeure partie de sa carrière à Cardiff. Après sa carrière de défenseur central, il est devenu entraîneur technique avec l'équipe galloise en 2023, avant de rejoindre Adanaspor en tant qu'entraîneur en juillet de cette année."

Né en France, Bamba a également porté les maillots de US Palermo, Hibernian FC et Leicester City au cours de sa carrière, et a été capitaine à Leeds United. Au total, il a joué 239 matches dans les deux premières ligues anglaises et a porté le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à 46 reprises.

D'autres clubs se sont également souvenus de Bamba : "Leeds United est dévasté d'apprendre le décès de l'ancien capitaine de Leeds, Sol Bamba. Repose en paix, Sol, tu resteras à jamais dans nos cœurs", a déclaré Leeds United. Le club turc Trabzonspor a écrit : "Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès de l'entraîneur d'Adanaspor, Sol Bamba, qui a porté notre maillot de 2012 à 2014. Que Dieu ait p

