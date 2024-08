- L'ex-président publie une liste de lecture d'été

Barack Obama (63 ans) a partagé sa playlist estivale avec ses followers. Le lundi 12 août, l'ancien président des États-Unis a traditionnellement partagé sa sélection musicale sur X (anciennement Twitter). Comme à son habitude, sa playlist mélange des titres actuels et des classiques.

Un voyage musical à travers les genres et les décennies

La playlist de 44 titres plaira à tout le monde : on y trouve des hits actuels comme "365" de la pop star Charli XCX (32 ans) et "My Best" de la rappeuse Saweetie (31 ans), ainsi que des oldies comme "(I Can't Get No) Satisfaction" des Rolling Stones. Dans son message, Obama a mis en avant la diversité de sa sélection. "L'été touche à sa fin et je voulais partager quelques chansons que j'ai écoutées - et ce ne serait pas ma playlist si elle n'était pas mélangée", a-t-il écrit.

Ses favoris de l'été incluent le titre country de Beyoncé (42 ans) "Texas Hold 'Em" et des tracks R&B comme "Million Dollar Baby" de Tommy Richman (24 ans). La playlist inclut également le hit TikTok "I Like The Way You Kiss Me" d'Artemas (24 ans) et la soulful "Don't Cry Baby" de la chanteuse Etta Jones (1928-2001) des années 1960. "J'espère que vous trouverez quelque chose de nouveau à écouter !" a-t-il souhaité à ses fans avec cette collection de chansons éclectiques.

Les choix de lecture estivale d'Obama

Outre ses coups de cœur musicaux, il a également partagé ses livres préférés de l'année. Cette liste était tout aussi variée. L'ancien politique a recommandé, entre autres, le roman de science-fiction "The Ministry of Time" et le best-seller du "New York Times" "The God of the Woods".

Obama a commencé à partager ses livres préférés avec le public en 2009. Six ans plus tard, il a étendu cette tradition pour inclure ses conseils musicaux en été et à la fin de l'année. Ces playlists sont disponibles pour tout le monde sur des services de streaming comme Spotify.

