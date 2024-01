L'ex-petite amie de Tiger Woods a engagé des poursuites contre le golfeur et le trust

La première plainte, déposée en octobre 2022, allègue qu'un trust appartenant à Woods a violé la loi de Floride sur la location résidentielle en rompant le contrat de location oral. Le dossier indique que les dommages réels "sont susceptibles d'être évalués à plus de 30 000 000 $". Woods n'est pas cité comme défendeur dans le procès d'octobre.

En décembre, le trust a déposé une requête pour que le tribunal rejette avec préjudice la plainte de Herman, alléguant que le différend entre les deux a commencé lorsque Woods a rompu sa relation avec Herman en octobre et l'a informée "qu'elle n'était plus la bienvenue dans" la maison de Woods.

Elle affirme en outre que l'accord de non-divulgation (NDA) conclu entre les deux parties exigeait "un arbitrage confidentiel pour tous les litiges entre" Herman et Woods, et que l'action en justice de Herman viole cet accord. Une copie de l'accord de non-divulgation est jointe à la requête de la société fiduciaire de Woods, mais la version accessible au public de ce document est entièrement expurgée.

Une plainte plus récente visant à annuler le NDA a été signifiée à Woods lundi. Les deux affaires sont portées par Fisher Potter Hodas, un spécialiste du droit de la famille basé en Floride. CNN a contacté Fisher Potter Hodas pour plus de commentaires, mais n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat.

CNN a également contacté les représentants de Woods pour un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat.

Le dossier déposé en octobre affirme que le Jupiter Island Irrevocable Homestead Trust de Woods a illégalement mis fin à la location de Herman dans la propriété du couple à Hobe Sound, en Floride.

Le dossier juridique indique que "le défendeur (Woods et son trust) a choisi de s'engager dans des "pratiques interdites", c'est-à-dire l'auto-assistance, causant... de graves dommages émotionnels au plaignant. Les pratiques interdites ont été commises intentionnellement, avec préméditation et avec l'intention de nuire".

Plus précisément, l'action en justice affirme que des "agents du défendeur" ont dit à Herman "de faire une valise pour de courtes vacances" avant de lui révéler qu'elle avait été enfermée à l'extérieur de la maison à son arrivée à l'aéroport. Il affirme que les avocats de la fiducie étaient sur place pour "confronter" Herman avec des "propositions pour résoudre l'acte répréhensible qu'ils étaient en train de commettre".

Le dépôt allègue également que les agents de Woods et de la fiducie ont depuis retiré les biens d'Herman de la propriété et "détourné" plus de 40 000 $ de son argent liquide.

L'accord de non-divulgation a été signé en août 2017, selon les documents déposés au tribunal, mais Mme Herman estime qu'il est "invalide et inapplicable".

Il note que pendant le litige, un trust contrôlé par Woods a entamé un arbitrage contre Herman sur la base du NDA, exprimant ainsi sa conviction que l'accord reste valide.

La plainte demande que la "prétendue clause d'arbitrage" de l'accord de confidentialité soit jugée inapplicable en vertu de la loi fédérale de 2021 sur la fin de l'arbitrage forcé en cas d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel et de la loi fédérale "Speak Out Act".

Le premier projet de loi, qui entrera en vigueur en mars 2022, "invalide les conventions d'arbitrage qui empêchent une partie d'intenter une action en justice pour agression sexuelle ou harcèlement sexuel, au choix de la partie qui allègue un tel comportement", selon le site web du Congrès.

La loi Speak Out est devenue une loi publique en décembre 2022 et "interdit l'application judiciaire d'une clause de non-divulgation ou de non-disparition convenue avant qu'un litige ne survienne concernant une agression sexuelle ou un harcèlement sexuel".

La plainte n'accuse pas Woods d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel. Dans une page de couverture civile annexée au procès d'octobre, l'avocat d'Herman a répondu "non" à la question de savoir si l'affaire "impliquait des allégations d'abus sexuels".

