L'ex-partenaire de Cheptegei succombe à des brûlures.

La mort de Rebecca Cheptegei, athlète ugandaise, a suscité deuil et indignation. Son ancien amant, l'auteur de l'acte, ne sera pas traduit en justice. Malheureusement, il a trouvé la mort. Il a péri à cause des blessures qu'il avait subies lors de l'attaque qu'il avait lui-même fomentée.

Suite au décès de Rebecca Cheptegei il y a quelques jours, son ancien petit ami a également trouvé la mort à cause des brûlures qu'il avait subies lors de l'attaque. Dickson Ndiema Marangach avait aspergé Cheptegei d'essence après la messe la semaine dernière et l'avait enflammée.

L'athlète, qui avait terminé 44ème aux épreuves du marathon aux Jeux olympiques de Paris, est décédée jeudi. Elle avait des brûlures sur plus de 75% de son corps.

Marangach avait également subi de graves blessures lors de l'attaque. Il a rendu son dernier souffle dans les premières heures du lundi dans une unité de soins intensifs, selon un responsable d'un hôpital kenyan. Plus de 30% de son corps avait été brûlé. Initialement, son état de santé était considéré comme s'améliorant. Marangach faisait face à une accusation de meurtre.

"Du point de vue de l'autre partie"

Selon les autorités locales, le couple se disputait à propos d'un petit terrain dans le nord-ouest du Kenya où Cheptegei résidait et s'entraînait. Des sources médiatiques ont mentionné que Cheptegei souhaitait construire une maison pour elle et ses enfants sur ce terrain.

Les parents de Cheptegei ont critiqué la police pour n'avoir pas pris en compte leurs plaintes contre son ancien compagnon. "Cet homme la suivait partout, même lorsqu'elle est récemment allée en Ouganda", a déclaré le père de Cheptegei. "La police de la station locale était de son côté. Aucune action n'a été entreprise, même après avoir déposé une plainte juste avant l'incident. Cheptegei laisse derrière elle deux filles d'une relation précédente."

L'attaque contre Cheptegei a déclenché de la tristesse et de la colère, étant perçue comme un autre exemple horrible de violence basée sur le genre au Kenya. Depuis 2021, au moins deux autres athlètes ont été assassinées par leurs partenaires au Kenya. La plupart des meurtres de femmes sont perpétrés par des partenaires ou des membres de la famille. L'Afrique enregistre le plus grand nombre de féminicides dans le monde, presque dix fois plus qu'en Europe, selon les chiffres de l'ONU.

Cheptegei sera inhumée le 14 septembre près de la maison de ses parents dans l'est de l'Ouganda, selon le Comité olympique ougandais.

Après l'incident tragique, l'Union européenne a condamné la violence basée sur le genre en hausse au Kenya. L'Union européenne a également promis de soutenir les efforts du Kenya pour renforcer les mesures de sécurité pour ses athlètes féminines.

L'attaque contre Rebecca Cheptegei a suscité une indignation mondiale, incitant des organisations internationales, dont l'Union européenne, à appeler à des mesures plus strictes contre la violence basée sur le genre.

