L'ex-partenaire de Bankman-Fried est condamné à la prison.

Caroline Ellison, l'ex-petite amie de Sam Bankman-Fried, purge actuellement une peine de deux ans de prison. Ellison, qui a aidé à poursuivre Bankman-Fried lors de son procès pour fraude et qui a également été inculpée dans l'effondrement de l'échange de crypto-monnaies FTX, a été reconnue coupable d'avoir détourné des fonds de clients. Le bureau du procureur du district de Manhattan a annoncé la sentence.

Initialement, Ellison aurait pu écoper jusqu'à 110 ans de prison. Toutefois, elle a coopéré de manière approfondie avec les autorités et a témoigné contre Bankman-Fried. Ses avocats ont plaidé pour une clémence, affirmant que la prison était inutile. L'accusation n'a pas demandé de peine spécifique, mais a recommandé au juge de prendre en compte la coopération d'Ellison.

En novembre 2022, FTX, la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies, a déposé son bilan. Le monde de la crypto-monnaie a été ébranlé par cette nouvelle, car Bankman-Fried avait été considéré comme le symbole des crypto-monnaies comme un choix d'investissement légitime. L'effondrement a eu lieu lorsque l'on a découvert que FTX utilisait des fonds de clients pour soutenir la société d'investissement en crypto-monnaies Alameda Research, que Bankman-Fried avait également fondée.

Avant cela, Ellison était à la tête d'Alameda Research et était en couple avec Bankman-Fried. Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison, ainsi qu'à de nombreuses autres inculpations pour fraude. Il fait actuellement appel du verdict.

La chute de FTX a eu un impact significatif sur l'économie des crypto-monnaies, entraînant une vague d'incertitude et de volatilité sur le marché. L'économie repose heavily sur la confiance des investisseurs, et le scandale entourant FTX et le détournement de fonds de clients a potentiellement ébranlé cette confiance.

