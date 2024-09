L'ex-partenaire d'Aaron est en train de passer un examen paternel.

Depuis l'arrivée du petit Prince Carter, il y a eu des doutes persistants concernant Aaron Carter étant son père. Récemment, Melanie Martin, sa mère et ancienne fiancée, a subi un test ADN pour mettre fin à ces spéculations. Étant donné que Carter n'a pas laissé de testament, les résultats du test apportent quelque peu de clarté.

Selon "TMZ", Martin a confirmé que les résultats du test ADN prouvent que le chanteur décédé est bien le père de son fils de deux ans. Le public a entretenu des doutes sur la paternité de Carter depuis sa mort, et Martin a fait face à de nombreux commentaires négatifs et rumeurs infondées.

Parlant à "People", elle a déclaré que les résultats du test et le bien-être de leur famille lui ont apporté la paix. Elle a dit : "Prince va avoir trois ans bientôt. Nous sommes heureux d'être ensemble. Il est un petit garçon intelligent, plein de vie, et nous ne pourrions pas être plus heureux."

Martin et Carter ont eu une relation tumultueuse entre 2020 et 2022. Prince est né en novembre 2021, et le couple a annoncé sa séparation une semaine plus tard. Ils se sont réconciliés en décembre 2021 mais ont finalement rompu en février 2022.

Pas de testament à léguer

Aaron Carter est décédé le 5 novembre 2022 à l'âge de 34 ans. Son décès prématuré a été rapporté par le département de police de Lancaster, en Californie, qui a trouvé Carter noyé dans la baignoire de sa maison. Une enquête a conclu que la mort de Carter était un accident, résultant des effets combinés de sédatifs et de gaz inhalés. On a détecté de l'alprazolam, une substance utilisée pour traiter l'anxiété et les troubles paniques, et du difluoroéthane, un gaz qui peut induire l'euphorie lors de l'inhalation, dans le corps de Carter.

Intéressamment, un an avant sa mort, Martin avait intenté un procès contre plusieurs médecins et pharmacies au nom de Prince. Le procès alléguait que ces professionnels de la santé avaient prescrit de l'hydrocodone, de l'oxycodone et de l'alprazolam sans justification, Knowing Carter's mental health issues. Plus important encore, il accusait également la pharmacie d'avoir ignoré les risques potentiels posés par la médication, ainsi que les problèmes psychiatriques de Carter. Malheureusement, Carter n'a pas dressé de testament avant son décès, laissant son patrimoine entre les mains du système juridique de la Californie.

Après avoir confirmé la paternité d'Aaron Carter par un test ADN, Melanie Martin a exprimé son soulagement à "People", mentionnant l'anniversaire imminent de son fils et leur bonheur en tant que famille. Les spéculations sur la paternité ont désormais été remplacées par des discussions sur l'héritage et la responsabilité potentielle, étant donné que Carter n'a pas laissé de testament.

Lire aussi: