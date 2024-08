L'ex-manager Rosen s'inquiète du "conflit" présumé du TSG

Au TSG 1899 Hoffenheim, le départ d'Alexander Rosen a suscité une vive émotion. Deux groupes ultras ont exprimé leur opposition au club, allant jusqu'à déclarer la "guerre" contre lui. À l'approche de l'élection présidentielle, le directeur sportif historique Rosen brise enfin le silence.

Depuis son départ forcé du TSG 1899 Hoffenheim, Rosen a exprimé sa gratitude envers son bienfaiteur Dietmar Hopp. Le ancien manager de 45 ans regrette de ne pas avoir pu remercier ses nombreux collaborateurs à son départ.

Dans une déclaration à l'agence de presse allemande, Rosen a loué Hopp pour sa confiance extraordinaire en lui, l'ayant nommé directeur sportif d'un club de Bundesliga à seulement 33 ans.

Juste quelques semaines avant le début de la saison de Bundesliga, le TSG a initié un changement de personnel de direction et a mis fin à la collaboration avec le directeur sportif Rosen. Les rapports indiquent que les actionnaires de l'entreprise de football GmbH, y compris Hopp, ont unanimement décidé de rappeler Rosen de son poste.

Simone Engelhardt, représentant le principal actionnaire en tant que présidente intérimaire de l'association enregistrée, a invoqué la planification future comme raison. L'influence et l'entourage de Hopp sont toujours considérés comme importants au TSG.

Tensions à l'approche de l'élection présidentielle

Le différend entre le club et la scène des fans suite au licenciement de Rosen a conduit à une escalade des tensions. Deux groupes ultras ont déclaré la guerre au club et ont refusé tout dialogue. Lors du match d'ouverture de la Bundesliga contre Holstein Kiel, les fans et leurs groupes ultras ont protesté contre les politiques du club et ont retiré leur soutien à l'équipe.

Malgré ses préoccupations quant à la situation actuelle, Rosen souhaite seulement le meilleur pour l'entraîneur Pellegrino Matarazzo, l'équipe et tous les employés dévoués qui font face aux défis à venir. Rosen a été avec le TSG depuis 2010 et a été promu directeur sportif il y a un an.

Un nouveau président sera élu lors de la prochaine réunion des membres du TSG le lundi. Le seul candidat confirmé est le maire de Sinsheim, Jörg Albrecht. Cependant, les rumeurs suggèrent qu'une personne de la scène ultra pourrait également envisager de se présenter au poste.

En réponse au départ de Rosen de 1899 Hoffenheim, deux groupes ultras ont déclaré la guerre au club, refusant tout dialogue. Malgré les tensions, Rosen souhaite toujours le meilleur pour l'entraîneur Matarazzo, l'équipe et tous les employés dévoués du club, où il a travaillé depuis 2010 et occupé le poste de directeur sportif pendant un an.

Lire aussi: