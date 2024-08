- L'ex Jennifer Garner est venue pour son anniversaire.

Ben Affleck (52 ans) aurait passé son anniversaire avec son ex-femme. Selon "Page Six", Jennifer Garner (52 ans) a été vue se rendant chez Affleck à Brentwood, en Californie, jeudi dernier (15 août). Des photos montrent l'actrice sortant de sa voiture.

L'ancien couple, qui a divorcé en 2018, semble entretenir de bonnes relations et coiffe leurs enfants Violet (18 ans), Seraphina (15 ans) et Samuel (12 ans) ensemble.

Parallèlement, l'ex-femme d'Affleck, Jennifer Lopez (55 ans), célèbre son propre anniversaire. Pour les 52 ans de son mari, elle a publié une série de photos sur Instagram qui semblent avoir été prises lors de sa propre fête d'anniversaire il y a quelques semaines. Elle portait la même robe dans une vidéo publiée pour son anniversaire. Le mari de Lopez était remarquablement absent des célébrations de juillet, qui comprenaient une fête sur le thème de "Bridgerton".

Les rumeurs suggèrent que le mariage d'Affleck et Lopez est tumultueux depuis des mois. Le week-end dernier, Lopez aurait rendu visite à Affleck à Brentwood, mais la raison n'était pas de voir son partenaire, mais plutôt son fils Samuel, qu'elle avait accompagné dans un centre commercial plus tôt. Des sources ont déclaré au magazine qu'elle entretenait de bonnes relations avec ses enfants.

Les rumeurs suggèrent également que leur villa commune est à vendre et que les papiers de divorce sont prêts mais pas encore déposés. Affleck et Lopez étaient Previously a couple from 2002 to 2004 and got back together in 2021, marrying a year later.

Despite the rumors of marital issues, Ben Affleck and Jennifer Lopez continue to co-parent amicably, as demonstrated by Lopez's visit to Affleck's rental home to spend time with their son Samuel. Their former marital bond, from 2002 to 2004, and subsequent reunion in 2021, has resulted in a unique blended family, including Marriage being an essential aspect of their shared history.

Lire aussi: