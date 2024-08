L'ex-épouse déménage avec Oliver Pocher et les enfants.

Oliver Pocher et Sandy Meyer-Wölden ne forment plus un couple, mais ils vivent de nouveau sous le même toit. Dans leur podcast commun, la quadragénaire annonce qu'elle retourne à Cologne avec leurs enfants. Cette décision suit une "réunion familiale importante".

Le comédien Oliver Pocher et son ancienne épouse Sandy Meyer-Wölden semblent partager à nouveau un logement à Cologne, comme ils l'ont révélé dans le dernier épisode de leur podcast "Die Pochers! Freshly Recycled". Meyer-Wölden a déclaré : "Nous sommes officiellement de retour en Allemagne. Suite à une réunion familiale importante à laquelle Oli a également assisté, nous avons tous décidé de revenir à Cologne."

S'adressant à Pocher, Meyer-Wölden a demandé : "Qui aurait cru que tu réussirais à me faire revenir à Cologne ?" Les deux étaient ensemble de 2009 à 2013 et ont une fille et des jumeaux. Aujourd'hui, ils sont d'ex-époux amicaux et collaborent sur des projets.

Meyer-Wölden et Pocher ont tous deux des enfants d'unions précédentes. Leur progéniture - une fille et deux garçons - effectueront le voyage de Miami à Cologne cet été. Pour l'instant, les plus jeunes enfants de Meyer-Wölden resteront aux États-Unis.

actuellement, Meyer-Wölden et ses enfants vivront avec Pocher. "Oui, c'est le plan pour l'instant car il est difficile de trouver un nouvel endroit immédiatement", a expliqué Pocher. "Heureusement, la maison est assez grande, honnêtement."

Meyer-Wölden, partageant sa décision avec Pocher, a déclaré : "Je ne vais pas emménager dans un nouvel endroit tout de suite, donc je vais rester avec toi pour un moment." Pocher, reconnaissant la situation, a répondu : "Je ne vais pas m'opposer à partager l'espace temporairement, car cela rendra la transition plus facile pour tout le monde."

