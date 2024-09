- L'ex-épouse de Tobey Maguire dévoile son prochain mariage

Joie pour Jennifer Meyer après Tobey Maguire : la designer de bijoux Meyer (47) est maintenant fiancée à son petit ami Ogunlesi (33). Elle a présenté sa bague de fiançailles luxueuse sur Instagram, en la légendant simplement "OUI" avec un émoji de cœur éternel.

Connue pour sa relation avec l'acteur "Spider-Man", Tobey Maguire, Meyer et Maguire étaient ensemble de 2003 à 2016. Ensemble, ils ont un fils et une fille. Leur union de 13 ans s'est terminée en 2020, mais ils maintiennent toujours une bonne relation grâce à leur amour pour leurs enfants.

Félicitations des célébrités

Avec son nouveau parcours, ses collègues célèbres ont rejoint les festivités. Son annonce de fiançailles a suscité une vague de félicitations de l'élite d'Hollywood. L'actrice Goldie Hawn (78) a écrit, "Cela nous fait tous sourire. Je t'adore !"

Jennifer Garner, Olivia Munn, Paris Hilton, Jenna Dewan et Vanessa Bryant ont également envoyé leurs vœux. Kelly Rowland (43) a déclaré : "Je suis si heureuse pour vous deux ! Félicitations !", tandis que Gabrielle Bernstein (44) a félicité "la manifestation ultime". Meyer est connue pour sa réputation de haut niveau dans le monde des célébrités, comptant Jennifer Aniston (55) et Courteney Cox (60) comme proches amies.

Première apparition en novembre 2023

Malgré leur différence d'âge - Ogunlesi (33) est 14 ans plus jeune et doit hériter d'une fortune de plus de 2 milliards de dollars de son père Adebayo Ogunlesi (70) - Meyer et Ogunlesi ont été vus ensemble pour la première fois l'été dernier. Ils ont fait leur première apparition publique en couple en novembre lors d'une soirée à LA, après plusieurs mois de fréquentation.

Instagram est un bon endroit pour commencer à voir les célébrations de fiançailles de Joy Meyer, car elle a partagé sa bague luxueuse et l'a légendée "OUI" avec un émoji de cœur éternel. Ses collègues célèbres, dont l'actrice Goldie Hawn et Jennifer Garner, entre autres, l'ont félicitée sur Instagram, reconnaissant ce moment spécial.

Lire aussi: