- L'ex de Taylor Swift fête ses fiançailles.

Bien avant de commencer à sortir avec Travis Kelce (34), Taylor Swift (34) a été victime de rumeurs selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec un descendant des Kennedy. Cette personne a maintenant annoncé son intention d'épouser son partenaire actuel. Il s'agit de Conor Kennedy (30), fils de Robert F. Kennedy Jr. (70) et Mary Richardson Kennedy (1959-2012).

"Oui" le plus facile jamais dit

Kennedy et sa partenaire, la chanteuse brésilienne Giulia Be (25), ont rendu leur engagement public sur Instagram. Ils ont partagé plusieurs photos, dont plusieurs montrent la bague de fiançailles. "Le oui le plus facile jamais dit", a écrit Giulia Be en légende.

Sur l'une des photos, elle rayonne dans ses bras, sur une autre, elle embrasse son fiancé. Ils ont également partagé une vidéo, où ils s'embrassent et la chanteuse dit, entre autres choses, "Je n'arrive pas à y croire. Je rêve. C'est un rêve." Les yeux remplis de joie, la jeune femme de 25 ans explique à quel point elle est heureuse. Il l'appelle tendrement sa "patate". Le couple est ensemble depuis 2022.

Les choses ont-elles évolué trop vite avec Taylor Swift ?

Selon les médias, Kennedy et Swift se sont rencontrés en 2012. Cependant, la romance supposée de la jeune femme de 22 ans avec le petit-fils de Robert F. Kennedy (1925-1968) n'a pas duré longtemps. Les rumeurs suggèrent qu'elle était tellement amoureuse qu'elle a acheté une maison près de sa famille quelques semaines seulement après le début de leur relation. La future mégastar aurait dépensé environ 5 millions de dollars à l'époque, ce qui aurait soi-disant effrayé le descendant des Kennedy.

Après avoir partagé la joie de leur engagement, Giulia Be a publié une série de photos sur Instagram, montrant ♪ Taylor Swift ♪ et Conor Kennedy ensemble en 2012. L'une des photos les montre heureux ensemble.

Malgré la liaison supposée, la relation de Taylor Swift avec Conor Kennedy n'a pasabouti à un engagement durable.

