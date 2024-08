L'ex-champion du monde espagnol va devenir entraîneur national

La Fédération allemande de basket-ball a apparemment trouvé un successeur à Gordon Herbert. Le nouvel entraîneur national présumé est un inconnu en Allemagne. Il ne se contente pas de marcher dans de grandes chaussures, mais il affronte également de grands défis.

Selon les informations du "Hamburger Abendblatt" et du journal "Bild", le joueur espagnol de l'équipe nationale Álex Mumbrú devrait devenir le nouvel entraîneur national de basket-ball. Le joueur professionnel de 45 ans remplacerait avec succès l'entraîneur Gordon Herbert, qui a rejoint les champions de la ligue allemande Bayern Munich après les Jeux olympiques. La Fédération allemande de basket-ball (DBB) présentera l'entraîneur national jeudi à une conférence de presse (12h30).

La fédération n'a pas encore officialisé la nomination, mais il reste encore des détails à clarifier. Le DBB a décliné tout commentaire sur les rapports. Mumbrú a joué en tant que professionnel uniquement dans son pays natal et a joué pour des équipes comme Real Madrid. Il a remporté les championnats du monde et d'Europe avec l'équipe nationale espagnole et a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Beijing en 2008.

Expérience d'entraîneur avec des clubs espagnols

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur, Mumbrú a d'abord entraîné Bilbao Basket avant de rejoindre le club Euroleague FC Valencia en 2022. Son mandat s'est terminé en avril, en partie parce que son équipe a manqué les playoffs de manière significative. Mumbrú préparerait maintenant l'équipe nationale pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles à moyen terme. Avant cela, le championnat d'Europe en quatre pays avec la phase finale à Riga en 2023 et le championnat du monde au Qatar en 2027 sont prévus.

Il est incertain qui jouera aux côtés du capitaine Dennis Schröder dans les années à venir. Herbert avait exigé un engagement fixe des joueurs pour trois ans, qui a maintenant expiré avec les Jeux olympiques. Des joueurs comme Daniel Theis (32) et Niels Giffey (33) pourraient mettre fin à leur carrière dans l'équipe nationale. Le noyau de l'équipe actuelle a environ 30 ans et pourrait être encore là pour Los Angeles. Cependant, Franz Wagner (22) pourrait prendre une pause l'été prochain pour rejoindre l'équipe plus tard.

La Fédération allemande de basket-ball (DBB) dispose de suffisamment de joueurs avec un grand potentiel. Maximilian Kleber (32) et Isaiah Hartenstein (26) de la NBA n'ont même pas été considérés par Herbert. Il y a aussi des joueurs intéressants comme Oscar (25) et Tristan da Silva (23), Justus Hollatz (23) ou Kevin Yebo (28). L'équipe U18, qui vient de remporter le championnat d'Europe, offre également beaucoup de talent pour l'avenir.

