Lewis Hamilton victime d'insultes racistes sur Internet après sa victoire controversée au Grand Prix de Grande-Bretagne

Le septuple champion du monde s'est défendu d'une pénalité de 10 secondes pour remporter la victoire après une collision controversée avec son rival Max Verstappen, qui a laissé le pilote Red Bull à l'hôpital.

Facebook, qui possède également Instagram, a déclaré avoir supprimé un certain nombre de commentaires de sa plateforme en relation avec Hamilton, qui a été un énorme défenseur de la diversité et du mouvement Black Lives Matter, et a qualifié les abus d'"inacceptables"."

"En plus de notre travail pour supprimer les commentaires et les comptes qui enfreignent nos règles de manière répétée, il existe des fonctions de sécurité disponibles, notamment les filtres de commentaires et les contrôles de messages, qui peuvent signifier que personne n'a à voir ce type d'abus", a déclaré un porte-parole de l'entreprise Facebook à CNN Sport.

"Il n'y a pas de solution miracle pour résoudre ce problème du jour au lendemain, mais nous sommes déterminés à faire en sorte que notre communauté soit à l'abri des abus.

De son côté, Twitter a déclaré que les comportements racistes "n'ont pas leur place" sur sa plateforme et a fermement condamné les abus reçus par Hamilton.

"Nous avons mis en place des politiques claires en matière de comportement abusif et de conduite haineuse et nous prenons l'application de ces politiques très au sérieux", a déclaré un porte-parole de Twitter à CNN Sport.

"Nous prendrons des mesures décisives et rapides à l'encontre de tout compte qui enfreint nos règles.

L'équipe Mercedes de Hamilton, la Formule 1 et l'instance dirigeante du sport, la FIA, ont également publié une déclaration commune condamnant l'abus raciste "dans les termes les plus forts possibles".

"Ces personnes n'ont pas leur place dans notre sport et nous demandons instamment que les responsables soient tenus de répondre de leurs actes.

"La Formule 1, la FIA, les pilotes et les équipes travaillent à la construction d'un sport plus diversifié et inclusif, et de tels cas inacceptables d'abus en ligne doivent être mis en évidence et éliminés.

Cette affaire survient une semaine après que trois joueurs anglais - Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka - ont été victimes d'insultes racistes après avoir manqué un penalty lors de la finale de l'Euro 2020 contre l'Italie.

Lundi, le directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à BBC Radio 4 que les insultes à l'encontre de son pilote étaient "inacceptables" et a promis de "réagir".

"Nous l'avons vu dans le football lors du Championnat d'Europe et les abus ne sont absolument pas acceptables, et il en a été de même hier, et je me demande toujours si certains n'ont pas tout simplement compris", a-t-il ajouté.

Red Bull a également publié une déclaration dans laquelle elle se dit "dégoûtée et attristée" par les insultes que Hamilton a reçues sur les réseaux sociaux.

"Il n'y a jamais d'excuse pour cela, il n'y a certainement pas de place pour cela dans notre sport et les responsables doivent être tenus pour responsables", peut-on lire dans le communiqué.

Environ 140 000 personnes ont assisté, dans une salle comble de Silverstone, à la collision entre Hamilton et Verstappen lors d'un début de course dramatique.

Hamilton, qui a été devancé dans le premier virage par son rival, a tenté à plusieurs reprises de dépasser Verstappen lors de ce premier tour et lorsque les pilotes sont arrivés au Copse Corner de Silverstone, la roue avant gauche du Britannique a touché le pneu arrière droit du pilote Red Bull.

Verstappen est sorti de la piste et a traversé le gravier avant de s'écraser contre les barrières. Le Néerlandais a été transporté à l'hôpital mais n'a pas subi de blessures majeures.

Après la course, Verstappen s'est rendu sur les médias sociaux pour exprimer son sentiment sur la conduite "dangereuse" d'Hamilton.

"Tout d'abord : je suis heureux de m'en sortir. C'était un sacré impact à 51G mais je me sens mieux", a-t-il écrit.

"Je suis évidemment très déçu d'avoir été sorti de la sorte. La pénalité infligée ne nous aide en rien et ne rend pas justice à la manœuvre dangereuse de Lewis sur la piste.

"Regarder les célébrations après la course alors que Lewis est encore à l'hôpital est un manque de respect et un comportement antisportif, mais nous allons de l'avant".

Ces commentaires ont été repris par Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, qui était visiblement furieux lorsqu'il a parlé de l'incident après la course.

"Lewis [Hamilton] a plus qu'assez d'expérience pour savoir que c'est inacceptable", a-t-il déclaré à Sky Sports.

"Je suis très déçu qu'un pilote de son calibre puisse faire un tel geste. C'est dangereux, ça avait l'air désespéré".

Hamilton a envoyé ses meilleurs vœux à Verstappen sur les médias sociaux après la course, mais a déclaré qu'il avait couru "équitablement".

"Aujourd'hui est un rappel des dangers de ce sport", a-t-il écrit dimanche. "J'envoie mes meilleurs vœux à Max qui est un incroyable compétiteur. Je suis heureux d'apprendre qu'il va bien. Je continuerai à courir avec acharnement, mais toujours de manière équitable.

"Mon équipe a fait preuve de courage et de persévérance. C'est un rêve de gagner devant mon public".

Il a été soutenu par Wolff qui a décrit la collision comme un incident de course.

"Il faut toujours être deux pour danser le tango et ces deux-là ne se donnent pas un pouce et c'est un virage à grande vitesse, c'est pourquoi ces choses-là sont désagréables à regarder", a-t-il déclaré à Sky Sports.

Les commissaires de course ont infligé à Hamilton une pénalité de 10 secondes pour l'incident, mais le Britannique est revenu en tête dans une conclusion dramatique, dépassant Charles Leclerc dans le Copse Corner à seulement deux tours de l'arrivée.

La victoire d'Hamilton lui a permis de marquer 25 points, ce qui le place à huit points de Verstappen au classement des pilotes, alors que la rivalité entre les deux s'intensifie.

Tous les regards seront désormais tournés vers le Grand Prix de Hongrie qui aura lieu le 1er août.

