Lewis Hamilton soutient les manifestations en faveur de l'environnement, mais pas leurs méthodes, alors que les manifestants envahissent le circuit du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Lors du Grand Prix de dimanche à Silverstone, un groupe de manifestants portant des T-shirts orange s'est assis sur la ligne droite de Wellington alors que les voitures rentraient aux stands à faible vitesse, la course ayant été interrompue après l'accident à grande vitesse de Zhoy Guanyu.

Le pilote Mercedes Hamilton, qui a appris l'existence des manifestations contre l'utilisation du pétrole dans le monde lors de la conférence de presse d'après-course, a déclaré : "Big up les manifestants" : "Big up les manifestants".

Le pilote de 37 ans, qui a terminé troisième à l'issue d'une course dramatique, a ajouté : "J'aime que les gens se battent pour la planète et nous avons besoin de plus de gens comme eux".

Après la conférence de presse, Mercedes a déclaré dans un communiqué transmis à CNN : "Lewis approuvait leur droit de protester, mais pas la méthode qu'ils ont choisie, qui a compromis leur sécurité et celle des autres.

Plus tard dans la journée, Hamilton s'est rendu sur Instagram pour préciser sa pensée.

"Comme nous l'avons vu aujourd'hui, ce sport est très dangereux", a-t-il écrit. "Je n'étais pas au courant des manifestations d'aujourd'hui, et même si je soutiendrai toujours ceux qui défendent ce en quoi ils croient, cela doit être fait en toute sécurité. S'il vous plaît, ne sautez pas sur nos circuits pour protester, nous ne voulons pas vous mettre en danger".

La police du Northamptonshire a indiqué que sept personnes avaient été placées en garde à vue après l'incident. L'inspecteur en chef Tom Thompson s'est dit "vraiment déçu" que les manifestants n'aient pas tenu compte des avertissements préalables concernant les problèmes de sécurité.

"Nous avons proposé de faciliter un événement pacifique sur le circuit, mais ils ont choisi de mettre en danger la vie des pilotes, des signaleurs et des bénévoles. Il est incroyablement décevant que quelqu'un prenne la décision de faire cela", a-t-il déclaré.

"Heureusement, nous avions prévu de faire face à une telle éventualité et le groupe a été rapidement expulsé et arrêté par nos agents".

Just Stop Oil a publié une déclaration sur les médias sociaux après la course, revendiquant la responsabilité de l'incident et exposant ses raisons.

"Si vous êtes plus indignés par cette perturbation que par le fait que notre monde soit brûlé sous nos yeux, alors vous devez remettre de l'ordre dans vos priorités", peut-on lire dans ce communiqué.

Le vainqueur de la course, Carlos Sainz, et Sergio Perez, qui a terminé deuxième, ont tous deux déclaré qu'ils soutenaient la cause, mais ont critiqué la manière dont la manifestation a été organisée.

"Je pense que les gens ont la possibilité de s'exprimer et de manifester où ils veulent, car c'est un droit. Je ne crois pas que sauter sur une piste de Formule 1 soit la meilleure façon de le faire et de se mettre en danger, ainsi que tous les autres pilotes", a déclaré le pilote Ferrari Sainz, qui a remporté sa première victoire, lors de la conférence de presse d'après-course.

"Alors oui, je soutiens la cause, je pense que la Formule 1 fait déjà un excellent travail pour essayer d'atteindre le zéro carbone d'ici 2030. Nous poussons la F1 et la FIA [l'organe directeur du sport automobile] à trouver des moyens d'aller dans cette direction."

Stefano Domenicali, directeur général de la F1, a qualifié les actions des manifestants d'"irresponsables et dangereuses".

"Tout le monde a le droit de s'exprimer sur des sujets, mais personne n'a le droit de mettre des vies en danger", a-t-il déclaré aux journalistes. "Les actions d'un petit groupe de personnes aujourd'hui étaient totalement irresponsables et dangereuses.

"Nous remercions la police pour son excellent travail et nous ne devrions pas nous reposer sur nos lauriers quant au risque que cela représente pour la sécurité des pilotes, des commissaires, des fans et des individus eux-mêmes.

Source: edition.cnn.com