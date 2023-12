Faits marquants de l'histoire

Lewis Hamilton s'excuse pour sa vidéo sur la discrimination sexuelle

Lewis Hamilton s'excuse pour la vidéo qu'il a postée

Il demande pourquoi son neveu portait une robe de princesse.

Dans ses excuses sur Twitter, le quadruple champion du monde a déclaré que la vidéo Instagram était une "erreur de jugement".

La vidéo de Hamilton montrait son neveu vêtu d'une robe de princesse mauve et rose et agitant une baguette en forme de cœur rose. Après que son neveu a répondu par l'affirmative, Hamilton lui dit : "Pourquoi as-tu demandé une robe de princesse pour Noël ?"

Le pilote de F1 ajoute ensuite : Le pilote de F1 ajoute ensuite : "Les garçons ne portent pas de robes de princesse", avant que son neveu ne se bouche les oreilles avec ses mains.

Hamilton a ensuite supprimé la vidéo et s'est excusé.

"Hier, je m'amusais avec mon neveu et j'ai réalisé que mes mots étaient inappropriés, j'ai donc supprimé le message", a écrit le pilote Mercedes de 32 ans sur Twitter.

"Je ne voulais pas faire de mal et je n'avais pas l'intention d'offenser qui que ce soit. J'aime que mon neveu se sente libre de s'exprimer comme nous devrions tous le faire", a ajouté Hamilton, qui compte 5,7 millions de followers sur Instagram.

"Je présente mes plus sincères excuses pour mon comportement car je réalise qu'il n'est vraiment pas acceptable pour quiconque, d'où qu'il vienne, de marginaliser ou de stéréotyper quelqu'un."

La honte

Sur Twitter, la rédactrice Victoria Smith, qui écrit sur le féminisme, la maternité, la politique et la santé mentale, a décrit M. Hamilton comme un "crétin sexiste et peu sûr de lui".

"Personnellement, je trouve beaucoup plus rassurant de voir des petits garçons dans des robes de princesse que des petites filles dans ces mêmes robes", a tweeté Mme Smith.

Sur Twitter,la Pride in London s'est déclarée "déçue" par la vidéo de M. Hamilton : "Beaucoup de membres de notre communauté ont connu ce genre de honte lorsqu'ils étaient plus jeunes.

Cependant, d'autres utilisateurs de Twitter ont déclaré que la réaction au post Instagram de Hamilton était exagérée.

"Je comprends que Lewis Hamilton ait été méchant, mais il n'avait pas l'air de le faire de cette manière", a écrit Tony Mellace.

"De plus, son neveu a semblé s'amuser de sa réponse. Vous êtes plus contrariés que le gamin ne l'était. Profitez des vacances et arrêtez de vous plaindre de TOUT. Peace and love".

Hamilton a décroché son quatrième titre mondial à deux courses de la fin du mois d'octobre, après une série de performances dominantes au volant.

Hamilton et son rival Sebastian Vettel ont été étroitement liés pendant une grande partie de l'année 2017, le pilote Ferrari tenant le haut du pavé pendant la première moitié de la saison avant que le Britannique ne déclenche une série foudroyante, remportant cinq fois en six courses pour transformer un déficit de 14 points en une avance de 66 points en l'espace de huit semaines.

Ce n'est pas la première fois que l'utilisation active des médias sociaux par Hamilton lui cause des ennuis.

Il a pris des selfies au guidon d'une moto Harley-Davidison en Nouvelle-Zélande et a déclaré sur Snapchat "Ce truc me tue" lors d'une conférence de presse de la F1 au Japon en octobre 2016.

