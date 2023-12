Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Portugal et signe la 97e victoire de sa carrière

Hamilton avait glissé à la troisième place après un redémarrage de la voiture de sécurité provoqué par la collision de Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) avec la roue arrière gauche d'Antonio Giovinazzi au septième tour.

Mais Hamilton, 36 ans, a dépassé Verstappen au 11e tour, avant de dépasser Bottas, parti en pole, pour prendre la tête neuf tours plus tard.

Une fois en tête sur le circuit international de l'Algarve, Hamilton n'a jamais regardé en arrière, s'imposant avec une confortable marge de 29,148 secondes.

La victoire d'Hamilton est sa deuxième de la saison et lui permet de devancer Verstappen de Red Bull de huit points au classement du titre.

"C'était une course tellement difficile physiquement et mentalement", a déclaré Hamilton aux journalistes après la course. "Aujourd'hui, tout n'était pas parfait, donc nous allons nous pencher sur ces domaines et retourner les pierres".

Le septuple champion du monde tentera d'accroître son avance au classement du titre lors du Grand Prix d'Espagne le 9 mai.

