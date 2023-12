Lewis Hamilton prolonge son contrat avec Mercedes jusqu'en 2023 ; il félicite l'équipe pour son "environnement inclusif".

Le septuple champion du monde des pilotes a déclaré qu'il était fier de la manière dont Mercedes l'avait soutenu dans sa volonté d'améliorer ladiversité et l'égalité en Formule 1.

"Ils [Mercedes] se sont tenus responsables et ont fait des progrès importants dans la création d'une équipe plus diversifiée et d'un environnement plus inclusif", a déclaré Hamilton, 36 ans, dans un communiqué publié sur le site web de l'équipe.

"Il est difficile de croire que cela fait presque neuf ans que nous travaillons avec cette équipe incroyable et je suis ravi que nous poursuivions notre partenariat pour deux années supplémentaires", a ajouté Hamilton, qui a remporté six de ses sept titres de F1 avec Mercedes.

Seul pilote noir de la grille de départ, Hamilton s'est imposé comme un puissant porte-parole de la diversité et de l'égalité raciale dans le sport.

Tout en égalant le record de sept championnats du monde de F1 de Michael Schumacher la saison dernière, Hamilton s'est exprimé avec force contre les brutalités policières et l'injustice raciale à la suite de la mort de George Floyd à Minneapolis.

Le pilote Mercedes a porté un casque Black Lives Matter avec une combinaison de course noire, tout en s'agenouillant avant chaque grand prix et en encourageant ses collègues à faire de même. Sa voiture a été peinte en noir pour témoigner de l'engagement de l'équipe en faveur de la diversité.

L'apogée de ses capacités

Alors qu'il est en quête d'un huitième championnat record, Hamilton est deuxième au classement des pilotes cette saison, à 18 points de Max Verstappen, le pilote de Red Bull.

"Ses réalisations dans ce sport parlent d'elles-mêmes, et avec son expérience, sa vitesse et sa maîtrise de la course, il est au sommet de son art ", a déclaré le PDG et directeur de l'équipe Toto Wolff à propos d'Hamilton.

"Nous nous réjouissons de la bataille qui nous attend cette année - et c'est pourquoi nous voulions également conclure ce contrat rapidement, afin de ne pas être distraits par la compétition sur la piste", a ajouté Toto Wolff.

"J'ai toujours dit que tant que Lewis possède encore la flamme de la course, il peut continuer aussi longtemps qu'il le souhaite.

Hamilton a remporté 77 victoires en course et 74 pole positions avec Mercedes. Le Britannique détient le record du plus grand nombre de victoires en course (98) en F1.

Source: edition.cnn.com