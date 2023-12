Lewis Hamilton : "La vie est ennuyeuse sans défis".

Au volant d'une voiture plus lente que celle de son plus proche rival, Ferrari, pendant la majeure partie de la saison, Hamilton a été contraint de donner le meilleur de lui-même à chaque grand prix.

Mais loin de se plaindre de l'adversité à laquelle il a été confronté, le Britannique affirme que c'est ce qui l'a propulsé au sommet de sa profession.

"J'adore conduire la voiture", a déclaré Hamilton à CNN à Abu Dhabi. "Chaque week-end, lorsque vous montez dans la voiture, c'est une sensation incroyable.

"Cela ne change jamais et le défi de chaque week-end est toujours ... la vie est ennuyeuse sans défis. Mais c'est différent pour d'autres personnes, beaucoup de gens dans la vie ne se soucient pas d'avoir un défi.

"Peut-être qu'ils choisissent une voie plus facile, mais moi, j'aime relever des défis, être confronté à de nouveaux défis chaque jour, et c'est quelque chose qui n'est pas donné - et j'aime quand c'est un travail difficile.

L'importance de la famille

Comme ce fut le cas lorsqu'il a remporté ses quatre précédents titres mondiaux, Hamilton a été inondé de textes et de courriels de félicitations.

Après toutes ces années passées ensemble dans des séries de karting lorsqu'il était enfant, c'est toujours le texte de son père, Anthony, qui a le plus de valeur.

"Les gars avec qui je travaille et ma famille savent ce que cela représente", déclare Hamilton à propos de ses efforts cette saison. "En fin de compte, c'est tout ce qui compte. Mais je pense que mes fans le savent aussi.

Maintenant qu'il a remporté cinq titres mondiaux, Hamilton a-t-il l'intention d'égaler le record de Michael Schumacher, qui en compte sept ?

Pour l'instant, il ne se projette pas aussi loin.

"Pour l'instant, mon prochain défi est d'avoir la meilleure période de vacances et de repos de tous les temps.

