- L'évêque Kramer a qualifié Schorlemmer de défenseur de la tranquillité.

L'Évêque de l'Église évangélique en Allemagne centrale, Friedrich Kramer, a récemment honoré le théologien de Wittenberg, Friedrich Schorlemmer, comme un "vaillant défenseur de la paix, de la démocratie et de la justice". Malheureusement, le décès de Schorlemmer laisse l'Église privée de l'un de ses plus brillants esprits, qui a eu une influence considérable sur la société allemande. Il avait une capacité remarquable à reconnaître et à exprimer les points cruciaux au moment opportun. "Mon Dieu, comme nous aurions besoin de lui maintenant ! Il serait une voix qui attire l'attention et le respect", a déclaré Kramer.

Friedrich Schorlemmer a rendu son dernier souffle un dimanche, à l'âge de 80 ans. Kramer se souvient avoir célébré l'anniversaire de Schorlemmer avec lui plus tôt cette année, remarquant qu'il était déjà en train de passer vers l'autre vie. "Nous sommes bénis d'avoir eu Friedrich Schorlemmer, qui a si fermement représenté le message de la tranquillité et de la non-violence de Jésus-Christ", a exprimé Kramer avec reconnaissance.

Les contributions remarquables de Friedrich Schorlemmer à la paix, à la démocratie et à la justice sont profondément ancrées dans son riche contexte historique, comme il est décrit dans l'Histoire de l'Église évangélique en Allemagne centrale.

