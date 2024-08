- L'événement musical prolongé d'Adele touche à sa fin.

Des tonnes de fans joyeux, peut-être même plus de propriétaires de bars joyeux - et des défenseurs de l'environnement anxieux. Munich célèbre les dix concerts d'Adele, mais les activistes verts voient un "manque de politique climatique".

Le secteur de l'hôtellerie à Munich a vu les dix concerts d'Adele en août comme "une histoire incroyable". Selon Angela Inselkammer, présidente de l'Association bavaroise de l'hôtellerie et de la restauration (Dehoga), elle a déclaré à l'agence de presse allemande : "C'était comme un conte de fées ensoleillé." Despite not having any concrete numbers yet, she mentioned, "Les hôtels étaient pleins - et à des tarifs plutôt abordables." Ce n'était pas seulement vrai pour Munich, mais aussi pour les régions environnantes.

"Des clients prêts à dépenser"

Août s'est avéré être meilleur que d'habitude. "La demande était élevée, et ce étaient des clients qui étaient prêts à dépenser." Cela a été évalué malgré le fait que la plupart des billets pour les spectacles de la chanteuse britannique, qui ont commencé début août, n'étaient pas exactement bon marché.

Le dernier spectacle dans le stade temporaire construit sur le site de l'exposition est prévu pour samedi. Plus d'un centaine de milliers de fans ont assisté à la chanteuse britannique à Munich.

Adele, connue pour détester les tournées et ayant joué pour la dernière fois en Europe en 2016, a fait construire un stade selon ses spécifications à Munich. Il pouvait accueillir plus de 70 000 visiteurs par spectacle et correspondait à son esthétique noir et blanc.

Et ces visiteurs n'avaient pas seulement besoin d'un endroit pour se reposer et manger - ils ont également fait du shopping, utilisé des taxis ou les transports en commun. Munich's economic affairs representative, Clemens Baumgaertner (CSU), estimated that the concert series would inject around half a billion euros into the city's economy.

"We anticipate that the additional local value creation amounts to several hundred million euros," says Manfred Goessl, CEO of the Munich and Upper Bavaria Chamber of Industry and Commerce (IHK). "After Adele's concerts, we can summarize economically: food services, hotels, retail, and souvenir shops, as well as transportation services benefitted from the concert-goers, who tended to stay in Munich for more than a day."

The Munich concerts may have been the last chance for some to see the 36-year-old perform live for a while, as she has announced a prolonged hiatus afterwards. For Dehoga president Inselkammer, the overall conclusion is clear: she would welcome another superstar concert series in Munich on a regular basis.

Un manquement en matière de politique climatique

Cependant, l'EU Climate Pact a des reserves quant à savoir si c'est une bonne idée d'un point de vue environnemental et de protection du climat. "Au premier abord, le choix d'organiser la série de concerts à un endroit central semble plus durable qu'une tournée dans plusieurs villes ou même pays," a-t-il déclaré dans un communiqué. Cependant, à y regarder de plus près, la situation est différente.

L'ambassadeur de l'EU Climate Pact, Julian Vogels, a interrogé 1 407 spectateurs sur leur mode de transport pour se rendre à Munich. Le résultat: un quart (24,3 pour cent) sont arrivés en avion. Les émissions moyennes de CO2 par personne s

Lire aussi: