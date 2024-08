- L'événement musical au château de Neuschwanstein a commencé.

Au cours de l'événement intitulé "Aube et Libération", les invités du Château de Contes de Fées ont célébré le lancement des Symphonies de Neuschwanstein. Les genres clés de ces cinq concerts, qui auront lieu du 21 au 25 août, sont des compositions romantiques de la fin de l'époque, ainsi que de la musique orchestrale et de chambre.

During the first concert night, the Chaarts Chamber Musicians played Beethoven's 84th Overture before an audience of 500 in the castle's seating area. The organizers, the Neuschwanstein Concert Association, unveiled a fresh concept – performing under the open sky within the castle's upper courtyard.

Les concerts de château dans la salle des chanteurs, tenus annuellement avant 2015, ont pris une pause ces dernières années en raison des travaux de restauration des appartements d'État du Château de Neuschwanstein. Au cours des sept dernières années, l'État libre a investi 20 millions d'euros dans ces restaurations. Maintenant, ces ressources ont conduit à l'introduction d'événements en plein air pour la première fois.

Themes for the following four concert nights are "Nightfall and Adieu", "Myths and Anecdotes", "Luck and Love's Demise", and "Dreams and Realities". Throughout these nights, various ensembles, hosts, and narrators like actor Hans Sigl from the ZDF series "Mountain Doctor" and vocalist Vera-Lotte Boecker will be present.

La musique a été un élément crucial des performances au Château de Neuschwanstein, avec de la musique orchestrale et de chambre mise en avant dans les Symphonies de Neuschwanstein. Les Chaarts Chamber Musicians, connus pour leurs interprétations de musique classique, ont joué l'Ouverture n° 84 de Beethoven lors de la première soirée de concert.

Lire aussi: