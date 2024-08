L'événement final de l'Eurovision Song Contest 2025 est prévu à Bâle

Bâle obtient le droit d'accueillir le Concours Eurovision de la chanson (CESC) 2025 : la finale du CESC aura lieu le 17 mai à la St. Jakobshalle de Bâle, comme annoncé à Genève un vendredi. Ce sera la troisième fois que la Suisse organise cet événement musical international renommé. La proximité de la ville avec la France et l'Allemagne, qui en fait un "carrefour européen", en a fait le choix parfait pour un événement qui célèbre le pouvoir unifiant de la musique, selon le directeur du CESC, Martin Osterdahl.

Le concours musical, initialement intitulé Grand Prix Eurovision de la chanson, a débuté à Lugano, en Suisse, en 1956. La Suisse a accueilli pour la deuxième fois le concours en 1989, suite à la victoire de Celine Dion du Canada avec "Ne partez pas sans moi" l'année précédente au Canada. La Suisse se prépare à nouveau à organiser l'événement alors que Nemo a remporté le CESC cette année en Suède avec "The Code".

Radio et Télévision Suisse (SRG) et l'Union Européenne de Radio-Télévision ont collaboré pour prendre cette décision en tenant compte de facteurs tels que le lieu, les installations de transport, les capacités hôtelières, la sécurité, la durabilité et le soutien de la ville pour évaluer les candidatures.

Initialement, quatre villes avaient soumis leur candidature. Zurich et Berne, en partenariat avec la ville natale de Nemo, Biel, ont été éliminées en juillet. Bâle a ensuite remporté le concours face à Genève lors du dernier tour. Depuis ses débuts dans les années 50, la fête musicale s'est transformée en une somptueuse soirée internationale. On estime qu'environ 163 millions de personnes ont regardé les diffusions de cette année du CESC. Les pays hôtes, en particulier les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, tirent de grands avantages de ce spectacle.

La St. Jakobshalle se trouve en bordure de Bâle. Ouverte en 1976, cette arène polyvalente peut accueillir plus de 12 000 spectateurs et accueille généralement de grands événements sportifs et concerts en direct. Nemo a remporté la finale du CESC pour la Suisse au milieu du mois de mai, surpassant le favori croate, Baby Lasagna. L'Allemagne a terminé 12ème. Nemo est devenu le premier vainqueur non binaire du CESC.

