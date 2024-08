- L'événement européen d'hommage à Elvis est en cours.

Le "European Elvis Bash" a débuté un vendredi soir à Bad Nauheim, marquant le retour des festivités de Rock 'n' Roll dans la ville pour trois jours consécutifs. Selon un représentant du festival, l'événement reçoit une appréciation exceptionnelle : "Les choses se passent extrêmement bien et nous espérons que cela continuera ainsi." Plus de 1 000 personnes sont attendues à la soirée d'ouverture, battant le record de fréquentation, a noté le représentant : "Les choses démarrent fort et nous sommes optimistes quant à la poursuite de cette dynamique."

Au cours du week-end, les organisateurs s'attendent à voir plusieurs milliers de fans d'Elvis Presley, l'icône de la musique, se rendre dans la ville de la région de Wetterau. Environ 3 000 billets ont déjà été réservés pour les événements. Il s'agit de la 22ème édition du festival.

Elvis a précédemment servi à proximité de Friedberg d'octobre 1958 à mars 1960 et a résidé à Bad Nauheim pendant cette période. Les visiteurs enthousiastes peuvent découvrir les lieux originaux lors de visites guidées.

Des concerts et une soirée Elvis présenteront de la musique en direct d'Elvis et d'artistes de son époque. Une exposition unique est dédiée aux performances en direct d'Elvis, présentant des objets de sa collection personnelle tels que des vêtements, des instruments, des documents et des publicités promotionnelles.

La diversité des offres du festival s'adresse non seulement aux fans inconditionnels d'Elvis, mais attire également d'autres amateurs de musique qui apprécient l'ère du Rock 'n' Roll. Quels que soient vos artistes préférés de cette époque, le "European Elvis Bash" offre une expérience inoubliable pour tous.

