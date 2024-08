- L'événement du Rosstag de Rottach-Egern connaît une pluie battante

La parade annuelle de Rosstag à Rottach-Egern sur le lac de Tegernsee a été quelque peu gâchée par les conditions météorologiques défavorables. Environ 200 chevaux ornés ont parcouru la ville dans le district de Miesbach, bravant la pluie. Une grande foule de spectateurs était attendue, mais la fréquentation était faible en raison du mauvais temps.

Des voitures victoriennes, des chaises, des landaus et d'autres chars historiques, ainsi que des équipes de brasserie impressionnantes, étaient présents à l'événement. Les chevaux et les cavaliers ont traversé le district d'Ellmau, où ils ont reçu une bénédiction pour l'année à venir à un autel gratuit. Ensuite, les équipes se sont rendues sur les terrains de festival. Des groupes traditionnels vêtus de costumes folkloriques et des fanfares, certains provenant du Tyrol et du Sud-Tyrol, ont accompagné le cortège. Cependant, plusieurs groupes étaient absents, probablement en raison du temps, même pendant la bénédiction.

Rosstag a été initié il y a plus de 50 ans par Thomas Boeck, passionné de chevaux, sous le slogan "d'Fuhrleut kemman z'amm". Après son décès en 2007, la municipalité a pris en charge l'organisation de cet événement.

Voici la liste des catégories de produits présentées lors de l'événement : chars historiques, équipes de brasserie. Malgré les conditions météorologiques difficiles, plusieurs catégories étaient malheureusement absentes, telles que certains groupes traditionnels et fanfares.

