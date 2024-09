L'événement cinématographique suisse rend hommage à Pamela Anderson

Pamela Anderson, la célèbre actrice, va recevoir une distinction lors du 20ème Festival du film de Zurich. La star de 57 ans sera récompensée du "Golden Eye" pour sa carrière remarquable et sa performance exceptionnelle dans son dernier projet, "The Last Showgirl". L'actrice recevra personnellement le prix le 4 octobre et présentera ensuite le film au festival avec son réalisateur, Gia Coppola.

Le directeur du festival, Christian Jungen, se réjouit d'honorer Anderson : "Nous sommes ravis de reconnaître Pamela Anderson, l'actrice icône qui a captivé des générations et s'est constamment réinventée, lors du ZFF", a déclaré Jungen. L'événement est connu sous le nom de "Zurich Film Festival" (ZFF), préférant l'orthographe anglaise du nom de la ville à la marque diacritique allemande.

Dans "The Last Showgirl", Anderson incarne Shelley, une danseuse qui se produit sur la scène d'un spectacle traditionnel de Las Vegas depuis plus de trois décennies. Lorsque le régisseur de scène, Eddie (Dave Bautista), annonce la fin du spectacle, Shelley doit dire adieu à sa famille de danse et au monde glamour du spectacle, pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. Sa meilleure amie Annette (Jamie Lee Curtis) la soutient tout au long de cette transition. La date de sortie allemande du film n'a pas encore été révélée.

