L'événement Apple d'aujourd'hui est prévu pour présenter l'iPhone 16 très attendu.

L'organisation se prépare à lancer la première sélection d'iPhones conçus spécifiquement pour l'intelligence artificielle générative (capable de créer du texte et des images) lors de leur réunion annuelle sur les matériels, qui commence à 13h HE.

L'événement a été précédé du slogan énigmatique "c'est l'heure de briller", et Apple est resté silencieux sur la signification de cette phrase.

Apple fait face à une pression importante avant l'événement pour démontrer l'efficacité des nouvelles capacités AI et des innovations de l'iPhone 16, incitant les utilisateurs à mettre à niveau. De plus, Apple doit rassurer les investisseurs qu'elle n'a pas pris de retard dans la course à l'IA, car ses concurrents ont déjà introduit des fonctionnalités similaires avec la dernière technologie.

Après le lancement de l'iPhone 12 avec la connectivité 5G en 2020, l'entreprise a peu donné aux clients de raisons d'acheter la dernière génération. Les appareils photo des smartphones ont essentiellement atteint un niveau suffisant pour les besoins quotidiens de la plupart des gens, sans avoir besoin d'améliorations matérielles significatives, et finalement, l'œil humain atteint ses limites pour percevoir des résolutions d'écran plus élevées.

Par conséquent, les ventes d'iPhone, qui constituent la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise, ont été ralenties.

Les actions d'Apple ont connu une période de stagnation, jusqu'à la présentation d'Apple Intelligence, suggérant que les investisseurs ont confiance en l'IA pour encourager les utilisateurs à acheter de nouveaux iPhones. Les actions d'Apple ont augmenté de 14 % depuis l'événement du 10 juin et de presque 18 % depuis le début de cette année.

Si Apple tient ses promesses, cela pourrait être bénéfique - selon un rapport d'analystes de Wedbush du mois dernier, environ 300 millions d'iPhones dans le monde n'ont pas été mis à jour depuis plus de quatre ans.

Ainsi, bien que Apple Présentera probablement des ajustements à divers produits et services tels que les AirPods ou Apple TV+ lundi, "tout est question du cycle de mise à niveau de l'iPhone. Tout le reste est un sous-intrigue", a déclaré l'analyste de D.A. Davidson, Gil Luria, à CNN.

Sous-intrigue ou personnage central, voici ce à quoi nous pouvons nous attendre de l'événement Apple.

L'iPhone AI

L'entreprise a laissé entendre certaines des choses qu'Apple Intelligence sera capable de faire : il facilitera des conversations plus naturelles avec Siri, aidera à rédiger des emails, simplifiera le processus de recherche de moments spécifiques dans vos albums photo et intégrera vos informations personnelles dans ses réponses. La tâche d'Apple lundi sera de montrer aux utilisateurs d'iPhone à quoi cela ressemblera dans la vie réelle.

"Attendez-vous à voir des démonstrations sur la façon d'obtenir des résumés dans votre chaîne de texte", a déclaré Luria. "Vous saurez pourquoi Tiffany M en voulait à Tiffany R et vous pourrez poser cette question dans le chat et obtenir une réponse. Ce sont les types de choses qui susciteront de l'enthousiasme... pour montrer des exemples tangibles de la façon dont les individus pourront utiliser Apple Intelligence pour faire des choses qu'ils n'étaient pas Previously able to do."

Et tandis qu'il n'est pas inhabituel que les nouveaux iPhones reçoivent une puce processeur améliorée, ce changement pourrait être particulièrement important cette année pour s'assurer que l'iPhone 16 peut gérer les besoins de traitement de données accrues qui viendront avec les nouvelles fonctionnalités AI sans sacrifier la durée de vie de la batterie.

Luria a ajouté qu'il pensait qu'il pourrait y avoir une subtile modification de l'apparence de l'iPhone, comme un écran plus large ou des bords améliorés, "pour mettre en valeur le cycle de mise à niveau".

"Quelque chose de distinctif sur les nouveaux iPhones qui communiquera aux consommateurs que 'j'ai le nouveau iPhone et vous non', ce qui n'était pas le cas pour les quatre dernières années", a-t-il déclaré.

L'iPhone 16 est également censé avoir un bouton de caméra dédié, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg.

La grande question : le prix ?

Une préoccupation importante avant l'événement de lundi est la façon dont Apple fixera le prix de la gamme iPhone 16. Pendant les quatre dernières années, le prix de départ au lancement des nouveaux iPhones était de 799 $.

Les fans d'Apple débattent depuis des années pour savoir si les modèles d'iPhone devraient être moins chers, tandis que les investisseurs préfèrent le maximum de revenus.

De nombreux analystes, dont Angelo Zino de CFRA Research, suggèrent qu'Apple pourrait modestement augmenter les prix "dans l'ensemble" pour la gamme iPhone en raison des nouvelles fonctionnalités AI et du coût associé à leur fourniture.

Cependant, une augmentation significative est peu probable car "ils ne veulent pas diminuer l'enthousiasme en raison du choc du prix", a déclaré Luria.

Autres appareils

Il y a des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait également présenter des mises à jour de l'Apple Watch et des AirPods.

L'Apple Watch Series 10 est censée être plus mince que ses prédécesseurs mais avec un écran plus grand, et l'entreprise devrait également lancer de nouvelles offres bas de gamme et milieu de gamme d'AirPods, selon le rapport de Gurman, citant des sources non nommées.

Ces mises à jour suivront les nouvelles offres logicielles pour les deux appareils qu'Apple a annoncées lors de sa conférence annuelle des développeurs en juin.

Les utilisateurs d'AirPods pourront répondre ou refuser un appel d'un simple hochement de tête ou secouer de la tête. Et la nouvelle surveillance des signes vitaux sur Apple Watch peut avertir les utilisateurs lorsqu'ils peuvent présenter des symptômes de maladie, en fonction de signaux tels que la température corporelle et le rythme cardiaque.

–Samantha Kelly et Ramishah Maruf ont contribué à ce rapport.

L'industrie de la technologie est en effervescence d'anticipation alors qu'Apple, connue pour son innovation en affaires, s'apprête à présenter le potentiel de ses nouveaux iPhones capables d'IA dans le secteur des affaires de la technologie. Avec l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans divers secteurs, Apple doit s'assurer que l'iPhone 16 et ses capacités IA sont suffisamment convaincants pour que les utilisateurs mettent à niveau et que les investisseurs restent confiants dans la capacité de l'entreprise à rester en tête de la course à l'IA.

